Para algunos sonará la matraca antes de que acabe el día. Por muy destemplado que pueda resultar el sonido rauco que emite por estas fechas previas a la Navidad, sobre todo cuando se silencien hasta el próximo año las voces blancas de los niños y niñas del colegio de San Ildefonso que, con su cantinela rítmica y fluida llevarán alegría a muchos hogares españoles, el ruido de la matraca quedará siempre alojado en nuestros recuerdos más pretéritos. Juguemos o no a la lotería, esos instrumentos en donde unas láminas de madera vibran a causa de un molinete dentado que gira y gira sin parar hasta que desfallece el “matraquero”, y que es tradición antiquísima que suenen en los ritos de la Iglesia Católica al enmudecer las campanas entre un “Gloria” y otro “Gloria” en Semana Santa, resulta que curiosamente junto con la socorrida botella de anís, la pandereta y otros chirimbolos domésticos capaces de generar risueñas y animadas marimorenas, también forman parte de nuestro folklore andaluz con un uso mucho más jaranero acompañando el canto de nuestros populares villancicos.

De uso común no ha muchos años bien es cierto que su favor ha ido decayendo considerablemente con el paso del tiempo. Pero si algo tiene de particular El Puerto de Santa María y su gente es que del mismo modo que somos capaces de hundir en la miseria al más pintao, un buen día se nos pone entre ceja y ceja rescatar del olvido a un personaje caído en desgracia, una costumbre arrumbada o una usanza confinada, y desde ese mismo instante no hay quien nos pare ni para beber una copita de fino, de anís o de coñac. Bueno de caldos de El Puerto concretamente sí, pero aún así seguiremos con nuestro empeño hasta conseguir lo propuesto.

Y eso es precisamente lo que están consiguiendo los propietarios del bar Rincón del Puerto con la “Gran Matraca” que vienen organizando desde hace más de una década, competición que el próximo 31 de diciembre día de San Silvestre cumplirá su XIV edición. En un villancico de 1676 que dice así ya sonaba la matraca: Retumbe, retumbe, / que al Niño le alegran, / a quien la pandorga / le diga por fiesta / zambomba que bulle / zambomba que suena / matraca, bandurria, / pandero, sonaja, zampona, / carraca, cencerro / con la tarrañuela.

Feliz Navidad.

