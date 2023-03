Me quedo estupefacto cuando lo leo, de piedra. Ahora Del Cerro Grande. Y en el var o bar, tal sexador de pollos, como escribe Relaño a Martínez Munuera. Pero esto ¿qué es? Esto es un escarnio con el Glorioso y con algo que está por encima del Glorioso: la ciudad de Cádiz y todos los gaditanos.

No querías sopas, ¿no? Pues ahora te va a tomar dos tazones llenitos hasta arriba de ponzoña. Pletóricos de los más bajos instintos del ser humano estarán los que designan a Del Cerro Grande y a Martínez Munuera, personaje que asimismo estaba en el var o bar cuando avisó al del pito de que la Furia Gitana había hecho una supuesta falta casi en el borde de área cadista, razón por la cual se anuló al bueno de Ocampo un bello gol. Eso evitó el triunfo del Glorioso sobre, ojo, el Almería. Qué curioso. El otro angelito, ya les decía es el mismo que nos pitó dos penaltis en Mallorca el pasado año para dirigir el partido del sábado, Del Cerro Grande. Y que nos hizo perder los tres puntos, porque Conan se salió con la rodilla por delante, es decir, como toda la vida de Dios se han salido los porteros para protegerse.

Porque si no hubiera había malos propósitos en la designación de estos inútiles que llamamos jueces imparciales y que no lo son de ninguna manera, véase el caso Negreira (en negritas) por si alguno tiene duda, lo primero que, si hubiera habido vergüenza e imparcialidad, lo primero, ya digo, habría sido elegir a un árbitro que nunca nos hubiera perjudicado, a uno que tuviera una planilla intachable; pero no, miarma, te han regalado 17 partidos de sanción a causa de Hernández bis, pues ahora éste va a descansar del stress ahí te remito a Del Cel Cerro Grande, para que el Almería te machaque sin Conan, y luego el Sevilla y luego tu… Hasta el teclado del ordenador me arde en las manos y se mosquea conmigo por no poner lo que no puedo escribir.

Esto es una persecución a la ciudad de Cádiz, esto es una maquinación contra la ciudad de Cádiz, esto es un agravio a la ciudad de Cádiz, esto es un cachondeo con la ciudad más antigua de occidente y adonde dentro de sólo unos días se va a celebrar el Congreso de la Lengua española.

¿Es que no había otros? Difícilmente puede creerse que esto no se ha hecho de mala fe, con mala baba. Es que ni echándolo a suerte al elegir a unos trencillas nos hubieran tocado estos árbitros, este insulto a todos los que somos gaditanos y llevamos en el corazón al Glorioso, como llevamos en la víscera cardíaca a la Caleta, donde me llevaba mi santa cuando yo empezaba a leer en San Martín, y a Santa María del Mar, adonde iba con mi padre a remedar al hoy octogenario Iríbar, al viernes del Nazareno, alcalde de Cádiz perpetuo, que si cuando me parió mi madre se hubiera derrumbado la pared que nos separaba de la imagen del Señor, habría caído de lleno en su camarín.

Hombre, por Dios, qué daño le hace el Glorioso a nadie. Es que se está saliendo de la raya, se ha rebelado con lo que querían esos… puntos suspensivos. Lo que querían "esos", la tarjeta de ruta de "ellos" consistía en que el Glorioso este año bajase a Segunda y como les está saliendo el tiro por la culata con la escopeta de feria que tienen en Madrid, pues han pensado que esto no podía ser, que el Glorioso no podía estar un año más en Primera, que se había salido por la tangente y eso no podían consentirlo, ni hablar. Ya que si el Glorioso tuviera los puntos del Elche, no nos mandarían otra vez esos mismos árbitros que ya han ingresado en la demonología amarilla, los que nos han hecho perder cuatro puntos y barrido del césped al monstruo de la portería y al gran Iza. O sea, a perder del tirón hasta que no vuelva Conan, que siempre salva más de un gol. Es que esto es pa tomá mixto, como decían las personas mayores cuando yo lucía pantalón corto.