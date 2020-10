Hay madera

Pasados"Los tres primeros partidos del Cádiz en Primera División el equipo sigue despejando dudas. Bueno, para algunos las despeja y para otros las acrecienta, que ya sabemos como es Cádiz. Lo cierto es que, pese a la derrota del pasado domingo, el conjunto de Álvaro Cervera ha dado una imagen muy positiva ante el Huesca y el Sevilla. Más que posiblemente, si el Cádiz hubiera encontrado esa forma y ese juego desde el primer partido no se hubiera perdido contra Osasuna. Sinceramente, creo que esta imagen y este juego dan para quedarse en Primera, eso sí, que nadie pida espectáculo.

Si el partido del domingo en lugar de ser frente a un equipo de la pegada del Sevilla es contra otro más normalito nos llevamos los tres puntos y todo el mundo hablaría de un arranque maravilloso de liga. Lo del VAR mejor lo dejamos porque daría para trescientos artículo. Sí, el segundo gol del Sevilla vino precedido de falta al Choco, pero mejor irnos acostumbrando desde ya a estos desmanes arbitrales. Cervera insiste en que la idea actual que tiene en la cabeza no es mala para conseguir la permanencia y, de momento, la imagen del equipo le está dando la razón, no así los resultados. Pero creo que con esta imagen los resultados llegarán.

El problema de Primera, como bien apunta el entrenador del Cádiz, es la enorme diferencia en la definición de los rivales. En la élite cualquier error te mata y en Segunda está todo más igualado. Y ese es el problema. De tres partidos que llevamos hemos jugado muy bien en los dos últimos y aun así perdimos ante el Sevilla. Es decir, que vamos a tener que sudar la tinta gorda para conseguir arrancar puntos. Cervera lo sabe y por eso pide fichajes. Le gustaría que las cosas estuvieran más avanzadas pero mucho me temo que tampoco vaya a haber grandes sorpresas de aquí al cierre de mercado. Y es que el mercado de fichajes está muerto, así, directamente. Y más vale que nos metamos en la cabeza desde ya que con lo que hay es con lo que vamos a tener que tirar toda la temporada. Asumirlo cuanto antes sería un paso adelante, ir ganando terreno. Pero yo no me asustaría aún. De lo visto en Primera se saca una conclusión: los grandes son los grandes y de los puntos ante ellos hay que olvidarse, salvo milagro. Claro que habrá que pelear esos partidos, pero la lógica nos dice que habrá poco que rascar.

Hay equipos que han empezado fuerte, como el Granada, que en cuanto se ha topado con el Atlético de Madrid ha salido escaldado o el Villarreal de Emery al que le cayeron cuatro frente al Barcelona. Nuestra liga se va a jugar en otros campos, no frente a los de arriba, y el Sevilla lo es. Pero para mí solo hay cuatro de los grandes: El Real Madrid, el Sevilla, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los demás tienen su nombre y su historia pero no hay ninguno imposible. Y el de hoy es de esos partidos bonitos, con historia, frente a un rival que suena bien pero que no ha demostrado mucho más que nosotros hasta ahora. Pues paso a paso y a seguir así.