La loca normalidad

Poco a poco nos acercamos a lo que nos hacen ver como el fin de la desescalada y la llegada de esa “nueva normalidad” que nos marca unos patrones a seguir en la vida diaria y cotidiana de todos.

Este fin de semana pasado, aprovechando que ya podíamos viajar entre provincias, el viernes nos acercamos a Sevilla para respirar y sentir lo que en estos meses atrás echábamos tanto de menos.

Nos encontramos una ciudad que aún no retomaba su ritmo diario, una ciudad todavía a medio gas, aún así disfrutamos de ella, de su gastronomía y de la compañía que tuvimos.

Al siguiente día, el sábado, ya aquí en El Puerto, también quisimos disfrutar por la noche de la compañía de nuestros amigos y salimos a cenar y tomar algo.

Soy persona de observar, analizar, tomar mis propias conclusiones y la verdad que cada día que pasa dentro de esta desescalada, tengo altos y bajos, momentos que entiendo y momentos que no, días de confianza y muchos de desconfianza.

Dentro de las posibilidades de nuestro bolsillo, somos una familia que apoyamos la hostelería, porque nos hemos dedicado a ella y porque nos gusta disfrutar de la misma como clientes, pero aunque hay bares que me dan la seguridad para poder tomar algo tranquilo, todavía existen algunos que parecen que cerraron en marzo, han abierto hace unos días y están como si no hubiese pasado nada.

Con esto no quiero criticar a ningún negocio, ni se me ocurriría tampoco mencionarlo, pero si me gustaría, que si me estás leyendo, tomases un poco de conciencia.

Vivimos en una ciudad, que en estos meses se retroalimenta del turismo, pero si hay algo que este año van a reclamar las personas que nos visiten, es un de un turismo seguro.

Estamos aún a tiempo de corregir pequeñas cositas para que el verano sea perfecto dentro de esta “loca normalidad”.

Nos ha tocado vivir esta situación y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos, tampoco voy a entrar en si nos están manipulando ya demasiado como sociedad, eso daría para varios artículos.

Sigamos yendo a nuestros bares, sigamos apoyando la hostelería, pero por favor con prudencia, tanto los empresarios, como nosotros sus clientes.