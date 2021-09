Pero hágase la luz

Se me funden los plomos, se me quema el calendario. Qué negro túnel hasta la primavera con los días más oscuros, la luz más cara y sin la chispa de febrero. Se me funden los plomos, salta el contador de las noches de estatua que no pasaré a los pies de la escena o en una esquinita de guasa para protegernos del frío que siempre viene con malaidea. Se me funden los plomos. Lavadoras sin poner, tipos sin airear. ¿Lloverá o no lloverá? El ánimo en hora valle para ahorrar melancolía. Se me funden los plomos de pensarte sin tus candilejas encendidas cuando más se necesitan. Allá después de la cuesta. Carnaval febrero. Carnaval te quiero. Solitos, a la luz de las velas, yo pago tu tarifa. Se me funden los plomos de pensarte fuera de ti. Primavera, qué malaje, no es tiempo de caretas. Cuando hace frío te busco, energía natural. Total, si el convidado que todos tememos aparece, la factura habrá que pagarla igual.