Del dicho al hecho

Pues por más que se intente llamar a la calma desde algunos sectores del cadismo, se encienden las luces rojas de emergencia. Que sí, que todavía es pronto, pero lo visto hasta ahora no invita al optimismo. Más bien lo contrario. Y a estas alturas solo vale ganar. Y para que nadie nos tache de derrotistas, recuerdo que esas palabras las ha dicho Álvaro Cervera en estos últimos días. El problema no es nuevo. Llevamos diciendo todos que el Cádiz ha hecho dos temporadas maravillosas y no es cierto del todo. Para ser exactos, como máximo lo hizo en temporada y media, porque la segunda vuelta de la temporada pasada fue para devolverla si tuviéramos aún el ticket. Y esa media temporada no es sino el prologo de la actual. Más de lo mismo. Y parece que no se atisban soluciones a corto plazo. Intenciones sí que hay, y buenas palabras de todos, pero la reacción no acaba de concretarse. Toquemos madera y esperemos que hoy, con la vuelta de los que no han estado disponibles en partidos anteriores, se pueda ver otra imagen. La primera media hora ante el Nastic fue buena aunque el gol llegara por un penalti. Pero tras el empate de los catalanes volvió a Carranza la eterna canción.

Y el problema de esta Segunda División es que ya da igual el rival al que te enfrentes. Nosotros no estamos para tirar cohetes, pero el Nastic estaba peor y acabó arañando un punto. Y que hoy visitemos a un equipo que está colista, pero que quiere dejar de serlo, no se si da más tranquilidad o no que si nos visitara el Málaga, al que le da más o menos igual dejarse algún punto por esos campos de dios. Que sí, que sigue siendo pronto (para los del "no pasa nada") pero que si hoy nos venimos sin los tres puntos de Extremadura podemos caer a zona de descenso y a partir de ahí la presión se multiplica. ¡Y si jugamos mal sin nervios, imagínate estando nerviosos!. ¿Soluciones?. Yo no las tengo, no soy entrenador. Solo cabe confiar en que los implicados plasmen en papel sus propósitos de enmienda y se saque esto adelante. Y tampoco me parece mal que Álvaro Cervera siga en sus trece con sus ideas. Es cierto que cuando las cosas van mal quizás se impongan cambios. Eso se ve desde fuera, pero desde dentro las cosas son distintas. Si los cambios tampoco funcionan das sensación de ir dando bandazos y no tener las cosas claras. Yo siempre he preferido gente que muera con sus ideas, aunque que eso tiene sus riesgos.

Y el riesgo no es otro que, aunque tengas las cosas claras, si la pelota no entra estás condenado. Y sería de idiotas pensar que Cervera no lo sabe. Claro que lo sabe. Pero confía en que ese trabajo y esas ideas den sus frutos pronto. Tiene a su favor el resultado de estas dos ultimas temporadas (con sus luces y sus sombras) pero el tiempo no juega a su favor. Ahora se necesitan resultados de manera rápida y una mejora en la imagen del equipo que permita recuperar la confianza. Antes los goles que la imagen, cierto, pero necesitamos las dos cosas con urgencia. Y si empezamos hoy, mejor.