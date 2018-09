Por lo civil o lo criminal

En el fútbol no se puede ni renegar de nada ni acostumbrarse a lo positivo, porque las cosas cambian de un día para otro. Tras los partidos ante Oviedo y Mallorca todos pensábamos que los partidos del Cádiz tenían que acabarse en el minuto 87 y en Copa del Rey, ante el Tenerife, y la semana pasada en Albacete sacamos petróleo a partir del minuto 92. Y es que cuando había mucha gente pensando en los despistes del Cádiz en los minutos finales, el fútbol te da un zasca recordándote que aquí no está nadie libre de pecado. Ni nuestros rivales. Como ven, un día la suerte te da la espalda y otras la tienes de cara. Así que paciencia, que no éramos tan malos ni ahora tan buenos. Ante el Albacete merecimos mucho más, pero no hubo manera y esto también forma parte del fútbol. Otro punto, pero están sabiendo a poco. De los cinco partidos disputados, en los tres últimos pudimos o debimos sacar 7 puntos (victorias ante Oviedo y Albacete y un empate ante el Mallorca) y solo hemos sumado 2. Y como esto es lo que hay, ahí estamos. A mitad de tabla y con necesidad de sumar ya de tres en tres para no quedarnos descolgados. Es pronto, pero los nervios no entienden de jornadas ni de ligas acabadas de empezar. Lo que manda en esto es la puñetera bolita, y si está no entra ya puedes jugar como el Brasil del 70 de Pelé y sus colegas que te van a pitar más temprano que tarde. Y en otras temporadas podrías coger aire en el calendario con ciertos rivales, pero este año no hay bicocas y cualquiera rival asusta sobre el papel. Y si no lo hace en nombre lo hace en resultados. Dos de los recién ascendidos están en plena forma. El Mallorca fíjense, y el que partía como perita en dulce, el Rayo Majadahonda, está con los mismos puntos que nosotros. O sea que, por resumirlo de algún modo, el Cádiz está para más pero por una causa u otra no lo está. Las reglas no escritas del fútbol dicen que si se juega bien se acaba ganando, pero la practicidad dice que es preferible ganar aún sin jugar bien. Y aunque acabamos de empezar, me preocupa entrar en una dinámica de no sumar de tres en tres. Con estos rivales y esta liga tan apretada deberíamos seguir a rajatabla la Regla del Tres, que consiste en no permitir más de tres partidos seguidos sin ganar uno. Que nadie se equivoque. Ni soy alarmista ni veo al equipo mal. Al contrario, pero nos está costando más de lo debido sacar los partidos aun cuando jugamos mejor que el rival. Así que hoy me gustaría romper esa dinámica y ganar con claridad y, si no se puede, como decían Los Naranjitos de Juan Rivero: "aunque de penalti y a un minuto del final". Que la cosa no está para nervios fuera de los despachos. Bastante tenemos con los líos de oficinas como para trasladarlos al césped. Hoy toca despejar (o cuanto menos aparcar) las dudas de los más escépticos a base de ganar al Alcorcón. Todo lo demás es alimentar esas dudas de esta ciudad tan dual. Porque es pronto, sí, pero no lo suficiente como para no ir preparando tila. Y más vale prevenir.