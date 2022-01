El año incógnita

Dejamos atrás una Navidad que a nadie ha dejado indiferente; muchas opiniones diversas, para todos los gustos. Yo particularmente me lo he pasado “pipa” viendo la cara de felicidad de mi hija.

También adelanto que aún no me ha pedido la peque que le coja cita para el psicólogo por haber visto la cabalgata de Papa Noel el día 28 de diciembre, cuando sí, la climatología dejaba.

Hemos entrado en el 2022, surfeando en la sexta ola de esta pandemia. Una ola en la que muchos caerán/caeremos y otros, seguirán/seguiremos viendo todo cerquísima pero que aún, el famoso virus, no lo han/hemos tenido que padecer, o son/somos de las personas completamente asintomáticas.

Vivimos en una completa incógnita de noticias, de sucesos, de normativas, de protocolos. Planificar a largo plazo ha pasado a ser algo muy difícil, pero no imposible y por experiencia, la improvisación no siempre funciona.

Para los que no me conocéis, soy cofrade y costalero de nuestra ciudad y he visto como en los últimos días algunas hermandades han suspendido sus 'igualás' de costaleros. Totalmente respetable, sus motivos tendrán los que deciden y a su favor juega también, que aún hay tiempo para todo. Decir que también hay otras que sí las van a realizar.

Lo que me gustaría transmitiros es que alguna vez habrá que poner el punto y seguido para comenzar a escribir renglones nuevos, ¿no?

Algunos estaréis pensando que quien soy yo para decir eso y en parte lleváis hasta razón; una persona que no ostenta cargo ninguno, que no tiene ninguna responsabilidad, ¿qué hace opinando sobre decisiones de personas, que sí dieron ese paso a la responsabilidad?

Pues opino, porque realmente me da pánico que, en una ciudad como la nuestra, con poca tradición cofrade; con decisiones como éstas nos quitemos la poquita ilusión que nos pueden traer estas fechas. Ahora me diréis también, que para vivir la hermandad no hacen falta 'igualás'; vale te lo compro; pero también te digo que valores la falta que hace que las hermandades tengan movimiento público.

Mientras no nos prohíban nada, por favor, con responsabilidad siempre, podemos hacer de todo y con todos.