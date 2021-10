Yolanda Díaz contra todos

La contrarreforma laboral de la ministra de trabajo Yolanda Díaz tiene un alto precio, los 70.000 millones de subvenciones que España espera recibir del Next Generation y la recuperación y transformación de España. Nadia Calviño, consciente de este riesgo, ha pedido auxilio a Bruselas que le ha enviado a Paolo Gentiloni , comisario de economía de la Comisión Europea para que convenza a todos los actores implicados de que para recibir los 70000 millones España debe de cumplir con todos y cada uno de los hitos de las 52 reformas estructurales enviadas a Bruselas. Dos de ellas, la reforma laboral y la de pensiones, van a ser objeto de especial análisis y seguimiento. Con respecto a la Reforma Laboral la Comisión pide a España la modernización de las reglas del mercado de trabajo para atajar los problemas del excesivo paro estructural y la elevada temporalidad. La reforma debe aportar mayor flexibilidad para que las empresas mejoren su capacidad de adaptación y transformación al nuevo entorno competitivo. De la reforma de 2012, que ahora Yolanda Díaz pretende derogar, la Comisión valora la capacidad de creación de empleo demostrada tras la crisis de 2008. No obstante, considera que fue imperfecta ya que no logró evitar el aumento de la temporalidad y la baja productividad. La reforma laboral debe modernizar la negociación de los convenios y aumentar la flexibilidad, sin dañar la competitividad de las empresas y la capacidad de adaptación y reasignación de recursos que va a exigir el nuevo entorno de transformación digital y energética. Para lo cual la mejora y modernización de las políticas activas de empleo y el restablecimiento del equilibrio entre flexibilidad y seguridad serán fundamentales.

La pretensión de Yolanda Díaz de derogar la reforma de 2012 de Mariano Rajoy, haciendo prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa, reestableciendo la ultraactividad de los convenios y eliminando las cláusulas de descuelgue, van en sentido contrario a la flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas al nuevo entorno competitivo. La contrarreforma de Yolanda Díaz irrumpe en un momento en el que las empresas están intentando sobrevivir, todavía con las cicatrices de un endeudamiento excesivo, unos costes disparados y unos márgenes hundidos por la espectacular subida del precio de la energía y de las materias primas ,así como por él el estrangulamiento de la cadena de suministro global. Es el peor de los momentos para una contrarreforma laboral que ataca la capacidad de adaptación y supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. Esta es la opinión, recientemente expresada del Banco de España, y también la del Fondo Monetario Internacional y otros organismos y analistas. Las espadas están en alto, Yolanda Díaz contra todos. Eso sí la aprobación de los presupuestos y la estabilidad de la legislatura dependen de ella, que es la que menos tiene que perder. Es un debate más político que económico de cara a las próximas elecciones. Un juego irresponsable con "las cosas de comer", que pone en riesgo la recepción de los fondos europeos Next Generation , la recuperación económica y la estabilidad política. Nuevamente el gran escapista Pedro Sánchez se encuentra entre la espada de Yolanda Díaz y la pared de Bruselas.