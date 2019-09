Manteniendo mi decisión de no entrar en disquisiciones sobre el politicismo, lodazal donde yacen todas las ideologías partidistas, pesebre donde engordan los que se burlan y hacen escarnio de los ciudadanos que financiamos sus fechorías; mire usted, guardia, prefiero volver con el espíritu de siempre: no creyendo en nada e intentando dejar constancia de la canallada que cometen todos los que siguen confundiendo la libertad con la impunidad.

Durante este paréntesis voluntario, han ocurrido cientos de noticias aberrantes producto de las incapacidades, o del navajeo de los mandamases (mangamasas), pero si algo me ha conmovido especialmente en este tiempo de silencio ha sido que parece ser se va aclarando en qué consiste el negocio de salvar náufragos -ya tocaremos el tema-; pero hay otro en lo civil: el acoso y derribo que está sufriendo uno de nuestros artistas más universales, y que no cesa: Plácido Domingo. Parece mentira que en una época donde cualquier mindundi se parte el culo por hacerse una foto con el idolillo de turno, señoras y señoritas incluidas, van a venir con remilgos si el dios se deja querer por las que darían lo que tuvieran a mano, sexo por delante, para presumir y, si llega el caso, vengarse para ascender y/o asegurarse un porvenir por la vía rápida.

Por lo visto nunca fue verdad que cuando un empresario teatral contrataba coristas les dijera: ¡Levántate la falda!, ni que la interfecta pusiera remilgos porque, sin martingalas ni engaños, de tener algo que enseñar iba la cosa, y no precisamente el Teorema de Pitágoras, que hubiera camas y revolcones con consentimiento tácito e interesado por ambas partes tampoco debió ser verdad. ¿Triste?, sin duda. Peor hoy cuando enseñar hasta las amígdalas se ha convertido en un negocio universal para las que no sabiendo hacer la O con un canuto, tienen facultades en salva sean las partes y que en ellas centren su currículum vitae. En esto y en poder presumir de haberse acostado con un rijoso con poder, videos de por medio como seguro de extorsión ilimitada y el silencio cómplice de todas la feministas de pandereta. Mi admiración para la inmensa mayoría que no necesitan de tales reclamos.

Resultan repugnante los acosos, las agresiones, los abusos sexuales por parte de los cerdos sin principios -en manada o en solitario-, pero también resulta ridículo creer que ninguna mujer haya consensuado su coyunda ni caído en tentación sexual alguna. Están en su derecho. Decir que ninguna ha tenido semejantes calentones es un cinismo del que se aprovechan las que no se comen una rosca. Ninguna ha soñado con un, por ejemplo, George Clooney para ella sola. ¡Jamás, por favor! Esas han sentido exclusivamente admiración artística y si a alguna se le ha ocurrido saludarlo con las bragas en la mano ha sido por arrobo, por una exacerbada adoración ajena a toda tentación libidinosa.

Que Karmele Marchante, esa señora fosilizada, se apunte a las acosadas por el mismísimo Plácido, pone en duda a todas las demás acusadoras de abuso o violación. Por increíble e imposible.