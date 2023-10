Nos guste o no nos guste, nuestra ciudad se convertirá en un par de semanas en el epicentro provincial de la fiesta de Halloween. Nos guste o no nos guste, nuestro concejal de Fiestas ha sabido subirse a esa ola, donde abre nuestra ciudad a la multiculturalidad.

Esto de Halloween es como el calor de octubre; todos los años existe, pero siempre decimos que no es normal. Pues bien, con este tema todos los años la polémica está servida y esto es más sencillo de lo que creemos. El que quiera que disfrute de la fiesta y el que no, pues que no la disfrute.

No es que yo sea un “jalowinero”, pero si es cierto que, sin querer, nos sumergimos en una forma de vivir en la que aun siendo un “autóctono jartible” de lo nuestro, lo repito, sin querer, cada vez perdemos más nuestras raíces culturales, nos adaptamos fácilmente a otras o simplemente, nos gusta disfrutar de todo. Todo lo que se pueda celebrar, lo celebramos.

Sin ir mas lejos, a la vuelta de la esquina tenemos también el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en octubre a la que también se suma nuestro municipio.

¿Quién no anda pensando ya en el Black Friday? Pero claro, esta es fácilmente justificable, ya que nos hacen creer que nos ahorramos un dinero en las compras, cuando realmente lo que fomentan es el consumismo.

A la vuelta de la esquina nos llegará también el gordito de rojo, que también tiene su cabalgata en nuestro Puerto y a la que casi todos nos apuntamos, pero oye, “más que ná por los niños”.

De un tiempo hacia acá, intento respetar todo, ya que somos hijos del tiempo en el que vivimos; pero si tengo la suerte de que en casa de mis padres me enseñaron bien las raíces de mi gente y ahora en mi casa, intento disfrutar de todo, pero enseñar y transmitir lo nuestro.

Está claro que saldremos en Halloween, e iremos el día 1 con la Soledad al cementerio. Puede que caigamos por el Oktoberfest, pero como mi cerveza en Plaza de España ninguna. Claro que veremos a Papá Noel, pero con mi Belén montado en casa y con los nervios de que vendrán los Reyes Magos.

Aun así, ¿sabes lo que te digo?, con mis mayores respetos, como lo nuestro “ná de ná”.