Trabajando en silencio

Sé que, tras las últimas elecciones, los partidos están trabajando mucho para ver cómo situarse en el panorama político de los próximos años. ¡Bien por ese trabajo, pero, si me permiten un consejo, háganlo, todo o en buena medida, en silencio! Sin cámaras. La luz y los taquígrafos tienen un tiempo que tal vez no sea éste, sin que ello signifique desprecio a la transparencia, regla básica e imprescindible en democracia. ¡Cuántas veces se ha sabido, años después, cómo fue posible que adversarios políticos lograran, en conversaciones discretas y sin publicidad, acuerdos en temas en los que se partía de posiciones muy distintas y muy distantes, y, por eso, a priori, difíciles de consensuar! Y, sin embargo, se pudo, como bien sabe la Constitución de 1978.

Por eso me sorprendió tanto que, pocos minutos después de conocerse los resultados electorales, algunos políticos supieran exactamente lo que querían decirnos, y pudieran describir, casi al detalle, cómo iban a ser sus próximos cuatro años y, en ocasiones, incluso los de otros partidos. Yo hubiera deseado algo más de mesura. Eché en falta algo así como darse un tiempo para ver qué había querido decir el pueblo español. Tener las ideas demasiado claras demasiado pronto no es, en mi opinión, necesariamente una virtud. ¡Será que soy más lento que otros!

Creo que hay mucho trabajo discreto por hacer. ¡Ojalá se estén ya haciendo esas llamadas telefónicas y tanteos de unos con otros! Esas reuniones entre los diversos partidos, y no solo las convocadas por el líder del PSOE, que me parecen obligadas y oportunas. Los desafíos que enfrentamos ríen con nuestras divisiones, temen nuestra unidad y tiemblan ante el diálogo.

¡Cómo me gustaría que nuestros políticos estuvieran a la altura de las circunstancias y tuvieran visión de Estado, visión de España! ¡Cómo me gustaría que se les pudieran aplicar las palabras de José Martí: "De acá no teman. La dificultad es grande, y los que han de vencerlas, también"!