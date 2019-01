The more long long COAC

Comienza el Concurso más largo de la historia. Es tan largo que se dan casos de pibes que se han apuntado en infantiles y que terminarán el Concurso en adultos. Si cantas el primer día y te eliminan, cuando coges el disfraz el Sábado de Carnaval para ir a la carpa, ya está descolorido y hay que echarle los dobladillos porque durante el Concurso has pegado un estirón. Puede ser que contrates a una maquilladora para el primer día, pero en cuartos tenga que llamar a otra porque la primera ya se ha jubilado. El jurado está pensando si por el tiempo que echa en el palco le puede corresponder el mes de vacaciones, días de asuntos propios y hasta cobrar algún trienio. Hay una comparsa de chavales que van disfrazados de ancianos, y posiblemente si pasan a la final no necesiten disfrazarse. El pasacalles del primer día puede variar en el resto de fases porque por medio se haya aprobado un PGOU y el ordenamiento de las calles del casco antiguo varíe. Cuando Miriam Peralta vuelva a casa después de retransmitir todo el COAC, puede que encuentre que su pequeña esté de Erasmus en Estrasburgo. Si tienes un cuplé cachondeándote del Cádiz, cántalo en preliminares, porque lo mismo en semifinales el Cádiz está en Champions. Puede que si se sigue a este ritmo, no repartan los Antifaces de Oro a los veinticinco año... Acreditando que has participado en un concurso entero te da ya la antigüedad para que te lo otorguen. Puede que hasta el carril bici esté terminado cuando den los premios. Incluso, que haya dado tiempo para que lo terminen y después lo quiten, y vuelva a haber aparcamiento en el Paseo Marítimo. Esto comienza, así que preparen los víveres como si llegara un holocausto nuclear. A partir de las ocho de la tarde entramos en estado de catalepsia durante un rato diario. Hibernamos escuchando coplillas. Les deseo que disfruten, y yo me lo deseo a mí mismo también. Al ataque.