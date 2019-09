Rinoplastia y medicina estética

Uno de cada diez mil españoles se somete a una rinoplastia anualmente y en total se realizan alrededor de 80.000 intervenciones de este tipo al año en nuestro país. Se trata de la tercera operación de cirugía plástica estética más realizada en España.

La finalidad es conseguir una nariz de aspecto no operado, natural y armónica con el resto de la cara, que pase desapercibida. Me indican los Doctores Néstor y Javier Galindo, otorrinolaringólogos, que dirigen la clínica de Cirugía y Medicina Estética Beauty One Center que la motivación que cada persona tenga para querer cambiar el aspecto de su nariz debe respetarse. El médico que te trate deberá estar abierto a tus gustos, y a su vez el paciente debería escuchar las recomendaciones del médico, que le orientará desde su experiencia de cuáles son los cambios más aconsejables.

Por otra parte, hay que recordar que la nariz es un órgano respiratorio, y que muchas veces las alteraciones estéticas y funcionales van de la mano, no pudiendo corregir unas sin corregir las otras. Me indica el Dr. Néstor Galindo que la razón por la que la gente acude a su consulta es porque no respiran bien, y por eso además quieren cambiar su estética nasal. "En mi caso la gran parte de pacientes que atiendo han sido sometidos a cirugías previas. Tenemos que reconstruir toda la nariz, empezando por el tabique nasal y acabando por la última estructura. Son cirugías de 5 a 7 horas. Por lo tanto, esta es una demanda grande", afirma el especialista.

Por su parte el Dr. Javier Galindo señala que la duración media de esta intervención son unas dos horas y media o tres. "Los pacientes se pueden ir a su casa ese mismo día o al día siguiente y normalmente se recuperan a lo largo de la primera semana", afirma el CEO del Beauty One Center. Y añade que "pasados unos diez días los pacientes están muy bien de cara al público, desde el punto de vista social pueden hacer una vida prácticamente normal como ir a trabajar. En ese momento la inflamación ha desaparecido en la mayor parte de los casos por completo".

La tecnología 3D ha supuesto una revolución en la simulación médica. Los pacientes pueden verse desde cualquier ángulo y comprobar como los cambios sugeridos se reflejan en el resultado final. "El paciente puede expresar qué cambios quiere, simulárselos, y en base a esto llegar a un entendimiento", afirma el Dr. Javier Galindo. Para ello utilizan el sistema Vectra H1, una cámara de fotos con la que se recrean los cambios que se esperan de la cirugía. "Disponemos de este sistema desde 2015 y la satisfacción del paciente es total", afirma el Dr. Javier Galindo.

Aunque la rinoplastia suele realizarse como tratamiento único, hay pacientes que deciden mejorar aún más su aspecto gracias a la Medicina Estética, con tratamientos como cirugía de párpados, lipoescultura, procedimientos de denervación muscular química o rellenos faciales.

En definitiva, el objetivo final de la nueva medicina es envejecer con salud y bienestar. Seguro.