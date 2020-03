El Planeta y lo inútil

Aunque pudiera parecer que voy a hablar de nuestros políticos no es así, aunque visto lo visto en la COP25 bien podría dedicarles un artículo con este título. De lo que quiero hablar hoy es de lo inútil. ¿Y qué es para mí lo inútil?, aquello que no produce ninguna satisfacción, o si es un objeto, solo la produjo en el momento de adquirirlo. Cuando digo lo inútil no me refiero a lo superfluo, como serían unas luces de Navidad, unos granos de pimienta rosa en el gin tonic o una pluma en el sombrero. Tampoco me refiero a lo innecesario, tener cinco chaquetones en el armario, más en los tiempos que corren. Lo inútil es, tener la luz de la cocina encendida mientras estoy en el salón, dejar el coche en marcha esperando a que bajen los niños, dejar el grifo abierto mientras me afeito o la wifi encendida la semana que estoy de viaje, el espumador de leche o el traje de neopreno que me compré y nunca usé.

Éstas y otras muchas cosas son para mí inútiles, no han satisfecho ninguna necesidad, ni un gusto ni siquiera una excentricidad. Si no lo hubiera evitado lo inútil todo seguiría igual, todo menos el bolsillo de alguien que no tengo el gusto ni el interés de conocer, y sobre todo un Planeta que se nos vuelve por días más irreconocible.

Cada uno de esos actos o cosas inútiles generan un impacto; es cierto que construir un aeropuerto en Ciudad Real fue inútil y generó un enorme impacto, pero la suma de todo lo inútil, y repito, no lo innecesario ni lo superfluo, solo lo inútil que hacemos o compramos los más de siete mil millones que superpoblamos el Planeta, generan más impactos que miles de aeropuertos como ese.

Así que mientras condenamos la falta de decisión, coraje y altura de miras de los inútiles a quienes no dedico este artículo, empeñémonos en sacar lo inútil de nuestras vidas, como un buen primer paso para salvar… no al Planeta, sino a nosotros mismos. Algunos números:

-Apagar una luz inútil (3h./día) en cada hogar español ahorraría unas emisiones superiores a las 200.000 toneladas de CO2 al año.

-Parar el coche en lugar de tenerlo en ralentí, 10 minutos el 20% de los automóviles españoles, ahorraría más de 200.000 toneladas de CO2 al año en emisiones.

-Apagar la wifi mientras no estamos en casa ahorraría emisiones por encima de las 300.000 toneladas de CO2 al año.

La suma de todo ello equivale a las emisiones anuales de una ciudad del tamaño de Cádiz capital.