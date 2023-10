El 12 de octubre queda marcado en el calendario como un día importante en España. Conmemoración del descubrimiento de América, Festividad de la Virgen del Pilar, día grande en la Guardia Civil y su patrona. Día de la Raza y de la Hispanidad, al fin y al cabo, un día grande en España, y, de entre todos los eventos, me quedo con la festividad en honor a la Virgen del Pilar, pues siendo una festividad religiosa, es la más parecida a la fiesta del respeto a la diversidad cultural.

En una sociedad de papel de fumar en donde todo sienta mal, todo ha de ser medido, todo molesta, y todo lo políticamente debe ser asumido como dogma de fe, esta celebración trata, en un vano intento, de aunar civilizaciones, unirnos en el idioma y, al menos, resaltar el orgullo de una raza.

Hoy somos dados a enjuiciar con los valores y principios actuales los acontecimientos de años atrás, de siglos atrás, cayendo en el gran error de perder la perspectiva.

Quizás por ese motivo la festividad del Pilar, en su mas simple significado del día, y en su ámbito religioso, es el menos discutible. Ello no quita el que históricamente fuese el día en el que oficialmente Colon llegó a las Américas; ello no quita el que la Guardia Civil tomara a esa virgen como patrona; ello nos lleva a que Hispanoamérica entera se uniera para valorar más lo que nos une que lo que nos separa, porque nadie se puede llevar a engaño, nadie puede decir que no se hubiera sabido qué hubiera pasado, porque todos tenemos claro que si en lugar de nosotros, otros hubieran llegado a América, otra hubiera sido la historia.

Por ello, en este día, y acordándome en primer lugar de la Virgen del Pilar, y por ese orden, agradeciendo a la Guardia Civil los años de servicio, me alegro en ultimo lugar, y no por ello menos importante, de tener un idioma del que algunos reniegan, con el que puedo comunicarme y hermanarme con más de medio mundo, y es que si unos impusieron costumbres e idioma, sin que nunca lo hayan sentido suyo, hoy día Hispanoamérica no asume un idioma, es su idioma por derecho propio, al igual que las costumbres, que no son las mías, sino las nuestras, Feliz día de la Hispanidad.