Cómo bramaba Carranza cuando se marcó el primero, el segundo, al término. Porque el Mallorca, al menos para servidor, era un equipo muy temido, tenía unos pocos de puntos más que nosotros y había ganado partidos difíciles. Y un nueve temible, no tanto por lo que juega al fútbol, sino por los centímetros que le han permitido en otros partidos conseguir goles y alcanzar victoria. Miedo me daba en los saques de esquina. Bueno, una observación: a mí me parecen complicados todos los equipos de primera, cada uno tiene su lado duro de pelar. Y no digamos los seis primeros.

Vimos un Glorioso diferente al equipo miedoso de otras veces; un Glorioso no timorato, mejor engrasado, más vivo, descarado y buscando la portería rival en lugar de guardar de forma exagerada la propia. En el primer tiempo, vamos. Eso no acontece por tener muchas ganas de ganar, no, porque ahí están empatados todos los teams de primera, sino porque el equipo ha ido modelándose últimamente con nuevos rostros y nuevas piernas y los fichajes de Vizcaíno, otrora criticado desde estas páginas, como debe ser y el derecho a la libertad de expresión nos permite, parece que empiezan a funcionar, yes, sir. El central alto que se peina como el William chico del Aleti vasco hizo, por fin, un excelente partido, muy bien por arriba y aceptable con los pies. M´Baye, creo que se llama. Esperemos mucho de él, porque me parece que Chus and company van a tener que bregar bastante para volver al equipo inicial. Hizo un partido perfecto, así como su pareja, el tímido (hablo respecto al juego) Hernández, no porque no sea atrevido al ir por los balones, sino porque apenas se nota en el campo; pero ¿cuándo les han visto ustedes un partido malo o hacer una pifia que nos valga puntos? Nunca. Hernández quizá sea el mejor fichaje del Glorioso en los últimos tiempos, y, para colmo, gracias a sus brazos, cada fuera de banda se convierte en un córner. Otro que realizó un match para enmarcar. Prevé casi siempre adónde va a ir el balón y despeja de cabeza setenta veces cada fin de semana. Bravo Hdez. Bravo, Hdez.

El otro que me pareció que hizo un partidazo, un partido asimismo para enmarcar, fue el gaditafricano también de nombre chungo, o sea, Mondongo. No, Mondongo, no, no vayas a poner eso en el Diario de Cádiz, no, hombre, se llama Bondonga. El cachondeo que vas a liar en la Tacita de Oro. Bueno, se llame como se llame, me gustó un montón por primera vez, pues las anteriores me pareció un paquete. Hay que ver cómo se adelanta al defensa y mete la punterita del borceguí. El meta se queda con las ganas de parar el pelotazo y se tiene que conformar con rozarlo con la punta de los dedos. A seguir así. De nuevo felicitar a la presidencia.

La jugada del primer gol era imparable, trenzada y con pase final majestuoso del "joven" Negredo, esta vez superior a Choco, que se paseó por el verde como un fantasma. Ánimo, Negredo, sigue así. Disipa ya las dudas del nueve del Glorioso.

Como siempre, Fernández ejecutó bien la pena máxima. Los demás cumplieron como Dios manda. Hasta el árbitro. Ya era hora.