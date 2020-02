No voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Y como considero el territorio de La 2 Noticias algo sagrado que nadie debe profanar, lamento hablar así. Pero una cosa es la crítica destructiva y otra la autocrítica, que es la que en estos momentos me dispongo a llevar a cabo. Con la mejor de las intenciones, para que no vuelva a suceder.

El Día Mundial de la Radio el informativo quiso sumarse a la fiesta animando a las "oyentas" y a las "escuchantas" a la celebración que estaba teniendo lugar a lo grande en la Puerta del Sol. Cuando el concepto de Igualdad se saca del tiesto, venga de donde venga el mensaje, hay que frenarlo o corregirlo.

No pensaba echar más leña al fuego, pero resulta que la víspera de aquello, el informativo abrió con la noticia de la cancelación del Mobile de Barcelona, para lo que empleó el siguiente titular en pantalla: "La embergadura del Mobile", manteniéndolo varios segundos que se hicieron eternos y que herían en la vista.

Ya lo dice el refrán. No sólo hay que ser honrado; también hay que aparentarlo. No basta con que el contenido sea irreprochable, y con que el mensaje sea modélico. Hay que cuidar las formas, que para algunos carecerán de importancia, serán tildadas como poco menos que una tontería, pero que a otros nos remueven el estómago.

En fin, siguiendo con el homenaje a la radio, estoy convencido de que aquellas mujeres a las que se recordó este jueves en la Puerta del Sol, como las memorables Beatriz Pécker o Ely del Valle, modernas, progresistas y adelantadas a su tiempo como las que más, nombres femeninos rupturistas y a la vez firmes, jamás habrían incurrido en desmanes semejantes.

En cuanto a los errores gramaticales y ortográficos, se pongan como se pongan y sea donde sea, son una mancha que hay que erradicar y sobre la que debemos ponernos serios.