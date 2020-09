Negativo, positivo

El historiador griego Epaminondas se hizo hace poco el test serológico para detección del Covid 19. Un enfermero le comunicó que el resultado de su test era negativo. Epamiondas preguntó: "¿eso qué quiere decir?". El enfermero le explicó que un resultado negativo significaba que no había tenido el virus antes y que en ese momento tampoco lo tenía, aunque no se garantizaba que pudiera contagiarse en un futuro, por lo que debía seguir con las medidas habituales usando mascarillas, gel hidroalcohólico.

"Pero lo que usted me explica es algo positivo, ¿por qué me ha dicho antes que el test es negativo?", respondió Epaminondas bastante confuso. Su comentario dejó bloqueado al enfermero, y Epamiondas prosiguió: "Sé que no hablo un perfecto castellano, pero prefiero que usted no me confunda con paradojas. Dígame la verdad, no se preocupe. Si me queda poco tiempo de vida, prefiero saberlo, poner orden en mis cosas y despedirme".

El enfermero pidió ayuda a los servicios médicos y a seguridad. Le explicaron a Epaminondas que el resultado del test era negativo porque no había señales del virus en su cuerpo, y que eso era bueno.

Eso hizo pensar a Epaminondas. En el primer partido de liga, el Cádiz perdió contra el Osasuna. El resultado fue negativo, sin embargo el potencial que demostró tener el equipo dejó claro que el resultado era circunstancial y que no hace pensar que el club vaya a perder la categoría. Eso era positivo. Un resultado negativo pero una lectura positiva.

"Lo he entendido, es como el partido del Cádiz", le dijo Epaminondas al agente de seguridad que le acompañaba hasta la puerta. "Pero suélteme ya del brazo y mantenga la distancia de seguridad. Solo faltaba que ahora usted me contagie el virus".