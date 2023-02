Resulta que la Policía Local está multando a coches que realizan maniobras indebidas o aparcan en lugares prohibidos. Y resulta que hay ciudadanos indignados con esta actuación.

Pues nada, aprovecho este altavoz que tengo para declararme yo también indignada, pero no por los apercibimientos en la zona de la estación o de la Prioral, sino por las otras muchas veces que echo de menos la presencia policial para ordenar el tráfico en tantos otros puntos conflictivos.

Sinceramente, en este caso, si el Ayuntamiento está reforzando la vigilancia por afán recaudatorio, me trae sin cuidado. Que no es el motivo que debería mover a los agentes, está claro, pero si al final la consecuencia es que se recupera cierto sentido común por parte de los conductores, habrá valido la pena.

Yo entiendo que haya a quien no le venga bien que no le dejen atravesar la plaza de España en coche. Pero, en fin, tampoco es que sea una limitación de la libertad como para rebelarse contra las normas. Muchas veces he visto circular por allí vehículos sin autorización, sorteando a los niños que juegan en la plaza y casi obligando a los clientes de los bares de la zona a retranquear sus mesas. Todos ellos, también, indignados.

Lo del aparcamiento tiene un capítulo aparte. Aquí me indigno especialmente porque me toca de cerca. El aparcamiento en doble fila es costumbre arraigada en mi barrio. En horas de especial afluencia, hasta triple fila si hace falta. La calle se colapsa, no fluye el tráfico porque directamente no queda espacio para la circulación, y los que sí aparcaron correctamente quedan atrapados.

Este caos diario que sufrimos mis vecinos y yo -y presumo que otros tantos en otras zonas de El Puerto- se perpetúa simplemente porque no tiene consecuencias. Parece que hay quien considera que el civismo y la buena convivencia son razones insuficientes, y necesitan del efecto disuasorio de una multa. Así que cuando acaben en la plaza de España -independientemente de si necesitan o no recaudar- se pueden dar una vuelta por el resto de la ciudad.