Al igual que Teresa Rodríguez y y los suyos, he visto crecer durante estos años con admiración, y ciertas dosis de envidia, a las emergentes mareas que han bañado de compromiso y honestidad a la política en diferentes comunidades autónomas de este país. La participación, el fortalecimiento desde la perspectiva horizontal de una democracia más saneada y, ¿por qué no decirlo?, una pequeña inyección de orgullo blancoyverde son válidos y legítimos alicientes para basamentar un nuevo proyecto político con la líder andaluza a la cabeza. Sin embargo, y con el profundo deseo de que estas palabras se las lleve una ola, para que esta iniciativa -como cualquier otra tribuna política- triunfe se necesita una masa social los suficientemente consolidada para salir a flote. Y, lamentablemente, el andalucismo en Andalucía se resume en un acento, alguna referencia literaria y 3 o 4 tópicos bien hilados en una copla. No llegamos ni a marejada.