Malas vibraciones

El Cádiz ofrece señales muy preocupantes. No ya en el terreno de juego, donde en las dos últimas campañas ha atravesado baches tan naturales como entendibles, sino en los despachos, que es el lugar en el que debe empezar a construirse un proyecto con buenos cimientos. La guerra Vizcaíno-Pina se ha cobrado una nueva víctima, pero en esta ocasión no es una más, sino la persona capaz de confeccionar dos plantillas que, con sus limitaciones presupuestarias, fue capaz de pelear por el ascenso hasta las últimas jornadas. El despido de Cordero deja aún más aislado a Cervera, un técnico al que, repito, habría que hacerle un monumento en la puerta del Carranza pero que por su lenguaje da la sensación de estar cansado de verse en tierra de nadie entre el fuego cruzado de los jefazos. El técnico cadista nunca ha sido la alegría de la huerta precisamente, pero últimamente cada rueda de prensa sirve sobre todo para deprimir a jugadores, periodistas y aficionados. Si el único mensaje que tiene Cervera es somos muy malos, somos muy malos y somos muy malos, que dimita. Gracias por todo y mucha suerte. Si no le han traído lo que ha pedido y ve que con lo que tiene no puede trabajar, que dimita. Pero si no piensa hacerlo que se esfuerce como lo ha hecho hasta ahora y que intente que el Cádiz se parezca al equipo de los dos últimos años. Porque el cadismo tiene que tener claro que si el equipo sobrevivió a la marcha de Mágico González, Pepe Mejías o Kiko Narváez podrá sobrevivir al adiós de Alvarito, un extremo rápido que ha dado un rendimiento sensacional, pero que tampoco es el Maradona de México'86.

Igual ha llegado el momento de que el Cádiz, con jugadores en la medular como Aketxe, Alex Fernández o Jose Mari, intente jugar un poquito al fútbol en vez de confiarlo todo a la velocidad de sus extremos. Y tampoco estaría mal que los que tienen que poner cordura dejen de jugar a ver quien es el más chulo y el más listo de la clase.