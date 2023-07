Cuando llegan estos días, hasta el olor a sal se nota aún más en el ambiente; hasta las mareas parecen que vienen más suaves. El Puerto más antiguo y ribereño cobra vida marinera; cuando llegan estos días, unos tirabuzones al viento vuelven loco a más de un portuense.

Al igual que nuestros vinos muestran el fruto de ese Puerto más rural y de campiña, no hay que olvidarse de esa ribera y de ese río que tanto dio a nuestros paisanos marineros y que tanto sustento dio al portuense.

El Puerto marinero tuvo la suerte de tener a una Patrona. Una Patrona que supo inundar de devoción a toda su gente.

Como herencia guardo la devoción a nuestra Virgen de El Carmen. Bien supieron los mayores de mi familia mantener esa llama viva entre nosotros.

A mí no me hace falta que mi devoción carmelita esté en un Convento que le dé a Ella más solemnidad, Ella ya la tiene por si sola. A mi no me hace falta que esté en al altar mayor de la Parroquia de San Marcos, donde está la tenemos más cerquita para poder mirarla a los ojos, a mí lo que me hace falta es Ella, y Ella, está para todo aquel que quiera encontrar su refugio.

El domingo, cuando la veamos por las calles más marineras de nuestro Puerto, pensad en la marea de devoción que Ella supo ganarse acompañando día a día a los marineros que faenaban en las aguas. Pensad en las oraciones que sus familias en tierra mandaban a las líneas del horizonte, donde cielo y mar se unían.

No busquéis nada más que no hay. Hay quien me dijo que la Hermandad de El Carmen era diferente, pero se equivocó. Como Hermandad, es como todas. Quizás quiso explicarme sin éxito, que lo que la hacia diferente era su devoción y en eso, si puedo darle mi razón. Lo que mueve El Carmen en nuestra ciudad, solo podría verse igualado por el día de Los Milagros, sin lugar a duda, las dos grandes devociones marianas de nuestro Puerto.

Señora del Carmen, haz que el timón de tu devoción navegue por mares serenos, alejado de la búsqueda de temporales absurdos, porque ni tu devoción, ni mucho menos Tú os lo merecéis.

¡Levar anclas marinero!, que la Reina de los Mares, surcará el domingo su Puerto.