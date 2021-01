Juan Jesús Benítez, un enamorado de la vida

No es este enero maldito por muchas sinrazones que tenga nuestra realidad, que al fin y al cabo no son tantas, pero lo parece. Enero parece canalla y oscuro, pero como me escribió hace unos días un amigo: "luz en estos tiempos de oscuridad". Sin embargo, la luz de estos días es menos luz porque se ha cobrado la vida de un hombre bueno. Se nos ha ido un hombre referente de la cultura en Chiclana, Juan Jesús Benítez Corpas. No escribía libros ni daba conferencias ni nada por el estilo, pero formaba parte del mundo cultural asociativo. También podía decir que era un referente en el mundo empresarial y referente, por supuesto, para sus amigos -que somos muchos- por ser persona atenta, cariñosa, cordial y buena.

Juan Jesús fue un hombre que creyó en todo cuando hacía. Entusiasta ante cualquier tarea que emprendía. Y hay que volver a repetirlo: aquí en Chiclana el interés, el esfuerzo y la constancia por hacer las cosas bien es sinónimo de emprendedor. Él era uno de los muchísimos chiclaneros -sin etiquetas de naturales o adoptivos- con esas características especiales que les hacen notorio en nuestra ciudad por su forma de acción: social, cultural o empresarial. Después de su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas y al margen de su actividad como empresario, fue sin duda un integrado en la cultura aportando sus ideas y su trabajo desde nuestro Ateneo de Chiclana. Desde el año 2007 hicimos gran amistad como integrantes de la junta directiva; él como vicepresidente y yo como secretario. Hemos compartido buenos y grandes momentos de compañerismo, amistad, reflexiones y anhelos en torno a la cultura y a la vida. Cada cual aportando nuestro granito de arena a la sociedad chiclanera. Hoy se nos ha ido corto en años, pero con una vida prolongada, sin malgastarla, dando amor y cariño a su familia; amistad a sus amigos. Disfrutó de ella sacándole todo el jugo posible, por eso ha tenido una vida fructífera. No ansiaba el mañana ni lo temía. Hasta en eso era bondadoso. Descanse en paz.