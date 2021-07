Humo para tu dolor

Opinar no creo que añada más daño al que ya tenemos. Y no puedo callarme. Se habla de la necesidad de psicólogos en la atención primaria. Es urgente limpiarle el estigma a la salud mental. Y se debate sobre la veracidad de las pseudociencias que conectan los males del cuerpo con los males del alma. Sí. A mí me sigue resultando chocante que personas de mi entorno, ateos convencidos y predicadores de la apostasía y el fraude de Dios (otro debate), abracen con fuerza otros modelos de fe y se gasten los cuartos. Todos necesitamos gestionar las emociones. Que nos acompañen en un duelo, que nos ayuden a entender por qué nos sentimos tan mal en algunas ocasiones, o tan solos, si tenemos todos los ingredientes para poder lucir sonrisa diaria con un poquito de esfuerzo personal. Las religiones se inventaron para poder soportar la lucidez extrema al descubrir que todo es un pa ná. Pero claro, las modas son las modas, e imagino que en su momento el ir mucho a misa era lo más, aunque parezca una barbaridad mi afirmación, y ahora la cosa ha cambiado, y lo que mola es el reiki o la práctica de meditación previo pago al gurú de turno, quien, las más de las veces, y en su fuero interno, pensará que abundan los pobres infelices, nunca mejor dicho, dispuestos a confiar en el primer guay con cierto carisma y muchos seguidores en las redes, para que le lleve la cruz un ratito. Y es que cuesta aceptar que la cruz de cada uno es congénita, como muchas enfermedades que dan la cara incluso en la niñez, cuando aún no ha dado tiempo de tener la culpa de enfermar por no saber gestionar el estrés o los sentimientos negativos. Sí, también de nuestro complejo de culpa se alimentan los chamanes pazpadilleros de la farándula para engañarnos: si no sabes cómo manejar tu frustración te saldrá un tumor, y ya verás. Aprende, o si no, te enseño y son cincuenta euros. Somos cuerpo y mente. Y para la mente y su bienestar hay profesionales de verdad, formados, que nos echarán un cable depende de si lo hacemos bien, o no, exactamente igual que saltarse de forma voluntaria la pauta de un antibiótico. No pararás la infección si no sigues las recomendaciones de tu médico. Pura lógica. Y esa lógica no es aplicable a los del humo, a los del chiringuito con música oriental e incienso nag champa que juegan de mala manera con seres humanos perdidos que se aferran a lo que sea con tal de respirar. Sé de lo que hablo, por eso me meto hasta la cintura en el pantano de la tristeza, como Ártax, el caballo de Atreyu, y no me hundo porque tengo ramas fuertes a las que aferrarme, familia, amigos y un profesional de los de verdad. Vivimos con mucho dolor, por eso me da miedo que necesitemos tanto a algunos farsantes, y más miedo me da nos desplumen.