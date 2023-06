Se acabó lo que se daba en esta temporada 2022-2023 y hoy llega el fin de curso. Las notas, lógicamente, dependerá de lo que suceda esta noche, pero nadie puede negar que el Cádiz ha sido ese estudiante que tras las cinco primeras semanas iba camino de ser expulsado del colegio sin remisión, para devolvérselo a los padres, y ha sabido esforzarse lo suficiente para llegar a final de curso con el casi el aprobado debajo del brazo. Y digo casi porque falta la guinda del pastel. Para mí, e imagino que para la inmensa mayoría de los cadistas, quedarse en primera esta temporada es algo más que un aprobado raso. A los estudiantes no solo se les mide por la nota final, sino por el esfuerzo demostrado y las ganas de sacar adelante el curso. Y en eso el Cádiz es digno de elogio.

Tras un inicio de temporada demoledor, donde muchos pensábamos que se acabó la racha en primera, el equipo ha sabido recomponerse, creyendo en sí mismo y llega al ultimo partido dependiendo de sí mismo. Y eso que el curso podría estar ya finiquitado si no llega a ser por el nivelito del arbitraje español, tanto en el terreno de juego como en la sala VAR (que es todavía peor). El Cádiz y los cadistas podrían llevar ya una o dos semanas bañándose en la fuente de las Puertas de Tierra, con una cerveza en mano y comiendo palomitas para ver quien acompañaría hoy a Elche y a Español. Pero hasta el rabo todo es toro y hay que rematar la faena. Nada que ver desde luego con la jornada final de la temporada pasada, pero confianzas las precisas, porque las desdichas existen, y en el fútbol se dan más a menudo de lo que uno se cree. No me tachen de pesimista, porque creo firmemente que el Cádiz se va a salvar (no que ya esté salvado, que es muy distinto). De 243 posibilidades de resultados nos salvamos en 241, y solo bajamos en 2 de ellas (un 0,82 %). Es decir, tendría que ocurrir una tragedia de magnitudes colosales para que diéramos con nuestros huesos en Segunda División. ¿Saben cual es la posibilidad de que te caiga un rayo encima? Pues una entre un millón. ¿Más difícil que lo del Cádiz, verdad? Pues se estima que cada año mueren en España entre 10n y 15 personas por la caída de un rayo. ¿Miedo a lo de hoy?, ninguno, en absoluto.

Confío plenamente en este equipo y en sus posibilidades y no tengo ninguna duda de que se va a Elche a ganar o, como mínimo, a empatar. Y si por las cositas del fútbol esto no fuera posible, nos queda la tranquilidad de la estadística. Pero el fútbol es tan cabrón (o tan justo), que el Celta puede descender después de haber estado todo el año en máxima tranquilidad.

El fútbol es tan sieso que el Valladolid se puede salvar después de haber estado todo el año ahogado. Y el fútbol es tan mamón que hasta el Cádiz podría descender estando en la mejor posición de la tabla desde que empezó la liga. Así que como esto no hay quien lo entienda, a sumar un punto como mínimo y a tomar por saco todo. Se lo merecen de sobra el equipo y la afición. Vamos a por ello, joé. Ole.