Exigencias del guión

Pues ante el rival menos oportuno a priori llegó el resurgir del Cádiz. Así es este equipo. Lo ha sido de toda la vida. De nuevo un partido muy serio en defensa, tal es así que si el Barcelona no marca el penalti podríamos haber asistido a la segunda victoria ante los culés esta temporada. Sé que es hablar por hablar porque probablemente con el 0-0 al descanso el Barcelona no hubiera remoloneado de esa manera en la segunda. Pero sea como fuere, lo cierto es que el partido ante el Barcelona nos ha vuelto a abrir los ojos de lo que hay que hacer para conseguir la permanencia. Le pese a quien le pese. Y digo que habrá quien le pese porque no le guste ese juego del Cádiz, más cerrado que un Hipercor en domingo, pero es lo que hay.

Ese sistema, ese juego es el que nos ha dado la gloria en estos últimos años y los números avalan a su máximo defensor que es Álvaro Cervera. Y como el fútbol son resultados, no hay nada que añadir. Lo del otro día en el Camp Nou nos ha dejado otra día (nada nueva, por cierto) de que la permanencia en Primera depende solo y exclusivamente de los amarillos. Cuando el equipo está centrado en lo que hace, cuando se defiende con uñas y dientes con todo el mundo teniendo clara su misión y cuando se aprovechan las oportunidades que se presentan arriba se consiguen (se han conseguido) muchos puntos para desesperación de los rivales.

Cuando no se tiene esa concentración (es complicado mantenerla en toda la liga) han llegado las derrotas y algunas otras más cuando algún rival nos ha pasado por encima. Pero con los deberes hechos hay al menos tres o cuatro equipos que no son mejores que nosotros y que son candidatos al descenso antes que el Cádiz. Pero fútbol es fútbol, que dijo Boskov, y aquí hay que pelear cada partido como si fuera el último.

Lo mejor es que el Cádiz parece haber escapado ileso del Tourmalet de rivales peligrosos sin haber entrado en descenso, aunque ahora toca batirse el cobre con rivales directos, porque de nada nos sirve tenerle el goal average ganado al Barcelona, que lo tenemos, oiga. El partido de hoy no es precisamente ante uno de los rivales directos. Para eso habrá que esperar a la semana que viene. Hoy toca un hueso duro, que parece haberse venido arriba en las ultimas jornadas. Pero si hubiera sido por trayectoria en últimos partidos, el Barcelona tendría que habernos metido seis o siete y mire usted como acabamos.

Hoy se puede ganar. El Betis es un buen equipo en un buen momento, pero tiene ese puntito de su más famosos aficionado, Curro Romero, de Puerta Grande o Enfermería. Como muestra, el 3-5 que le endosamos en Copa del Rey en 2017. La filosofía cerveriana se basa en "no marcamos cuando queremos, pero cuando queremos podemos lograr que no nos marquen". Defensa férrea, de hierro, y a esperar oportunidades arriba. Si no nos salimos del guión apuntamos al Oscar a la Mejor Dirección. Si nos salimos del mismo igual nos sale una tragedia que una comedia. Así que mejor no tocar lo que nos da frutos.