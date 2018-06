España sabe levantarse

España demostró ayer que sabe levantarse. Y eso, en un torneo tan corto y exigente como un Mundial, es buena noticia. Ante la campeona de Europa de la suerte fue mucho mejor. No sólo en juego sino también en intención, porque Portugal sólo tuvo a CR7. Eso no es poco, quedó demostrado, pero teniendo en cuenta el chorreo de juego que La Roja dio a los lusos en varias fases de la segunda parte, el empate debe saber a gloria a los de Fernando Santos y a óxido a los de Hierro. El malagueño tuvo una virtud que ya exhibió Del Bosque cuando cogió el testigo de Aragonés. El estilo es innegociable. El juego de toque, de asociación, presidió esta nueva etapa que se ha abierto abruptamente, como a veces llegan las revoluciones. No me inspira menos confianza la España de Hierro que la de Lopetegui. La propuesta, el dibujo y los jugadores serán idénticos. Así que, puestos a elegir, prefiero un técnico con más peso futbolístico a un suplente.

Lo mejor, decía, no sólo es que España se rebeló ante un destino que la condenaba de antemano. Fue orgullosa pese al penalti ingenuo de Nacho y al regalito de De Gea, el segundo que comete en apenas diez días. Si ante Suiza se le perdonó con facilidad, lo de ayer hay que mirarlo con más tranquilidad. Más allá del gol, De Gea no fue ese portero valiente y certero del United sino una mala imitación de Karius (que alguien prohíba ya a los porteros llevar coleta).

La selección se encontró además con otra buena noticia. No sólo demostró que es capaz de levantar partidos que se escoran de mala manera sino que ha encontrado un 9, un delantero capaz de fabricarse ocasiones de la nada o de aparecer en la línea de gol para empujar una asistencia nacida de la estrategia.

Siempre es bueno empezar ganando, pero no hay nada peor que arrancar un Mundial con una derrota que además le habría condenado al segundo puesto del grupo. Y las sensaciones son buenas.