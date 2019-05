La España rota

Erika está en Madrid. Ha venido para presenciar en primera línea el desarrollo de las elecciones generales del domingo 28 de abril. Ya he dicho en algunas ocasiones que tiene mucho interés por España. La tarde del domingo estuvimos siguiendo el recuento de votos en una cafetería en la zona de Moncloa. Rápido escrutinio, gracias a las modernas técnicas, que muy pronto nos ofrecieron datos fiables y premonitorios del resultado final. Sobre la mesa un libro: "Soros, rompiendo España" de Juan A. de Castro y Aurora Ferrer, un libro revelador de la intervención de George Soros en el proceso separatista catalán. "Esto no ha hecho más que empezar", advierten los autores. ¿Qué opinas del resultado Jaime? Pues te voy a dar un dato: Los votos de la izquierda, es decir, PSOE y Podemos suman 11.200.000 y los de la derecha, es decir PP, C´s y Vox suman 11.000.000 de votos. España está partida en dos al cincuenta por ciento. Soros y sus amigos estarán contentos. ¿Y como siendo así va a gobernar la izquierda? Porque el sistema electoral español es así, cada diputado tiene un coste de votos distinto según la circunscripción de que se trate y no hay segunda vuelta como el Francia. O sea que el PSOE va a gobernar con sus aliados de investidura, como estos diez últimos meses, incluidos los independentistas catalanes, y los de Bildu. No forzosamente. Podría llegar a un acuerdo de investidura con la abstención de Ciudadanos y alguno más y no tendría necesidad de aliarse con los que quieren romper España como los amigos de Soros. Por lo que dices, Jaime, en España es impensable una alianza como en Alemania de los partidos constitucionalistas para evitar la llegada al poder de los extremistas. España es diferente Erika y cada dia que pasa más diferente, pero para mal. El fracaso de la derecha en estas elecciones ha sido consecuencia de su fragmentación en tres partidos. Se ha hecho la guerra entre ellos y eso ha sido el suicidio. Como te decía, en numero de votantes, España esta dividida en dos, como lo está la propia Cataluña. (Continuará).