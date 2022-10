Echamos a andar

Sí, ahora sí (y lo escribo cruzando los dedos), el tranvía se pondrá en marcha, tan pronto como dentro de dos días. Tengo una cosilla que hacer el miércoles en el centro de Chiclana y andaba yo pensando como siempre en las dificultades de aparcar por la zona y en lo poco que me gusta callejear en coche por las calles de las poblaciones. Y de pronto, como un homenaje no buscado, me aparece la solución en forma de convoy público. Ahora, la preocupación es si, al ser día de estreno, no aparecerán los problemas de las cosas nuevas en forma de retrasos o averías imprevistas. Por falta de ensayos no será, en todo caso.

En cualquier caso, será cosa para contarlo, y probablemente mucha gente lo hará en estos primeros tiempos. "¿Ya te has montado en el tranvía?" nos preguntaremos unos a otros, tal vez como niños con juguete nuevo. Muchos aprovecharemos para dedicar una mañana ecológica al pueblo vecino, al que iremos andando por el sendero entre marismas recién abierto, y del que volveremos en ese medio de transporte tan poco contaminante, rodando también sobre esteros y muros. Por cierto, qué impaciencia la de algunos por hacer el nuevo camino de tierra, saltando por encima de barreras antes de su apertura. Sospecho que en fines de semana se producirá más de un atasco de peatones y ciclistas. Lo veremos.

Con el trambahía llega el tiempo ahora de hacerse preguntas y formular críticas, porque los horarios y sobre todo las frecuencias no parecen los idóneos para un medio de comunicación que quiera realmente serlo. Que se tarde una hora entre Cádiz y Chiclana disuadirá a mucha gente que tenga que realizar ese trayecto y que, haciendo cálculos, optará de nuevo por el invasor vehículo particular si se trata de acudir a un puesto de trabajo o realizar algunas gestiones ineludibles en la capital.

De cualquier manera, para los que somos fervientes partidarios de los transportes públicos y colectivos de calidad, ha llegado un tiempo de celebraciones, y al mismo tiempo, casi de oraciones por que el sistema se traslade a toda la Bahía, soñando con conexiones a través del puente de la Pepa, y ampliaciones que llevaran hasta Conil, por lo menos. Pero eso ya lo verán, con suerte y cruzando de nuevo los dedos, los nietos de sus nietos.