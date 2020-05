Desamparados

Así se sienten nuestros profesionales sanitarios ante esta crisis, ante un sistema que no ha sabido reaccionar para proteger a la población y, sobre todo, para proteger a unos trabajadores que cada día se están jugando la vida en su puesto de trabajo. Policías, guardia civiles, personal de supermercados, limpieza, mensajeros, militares, transportistas,... Tantos y tantos oficios que están poniendo por delante sus obligaciones a su salud y a la de sus familias, aunque, ¿hay otra opción? ¿Qué esperamos de los que gobiernan? Seguridad, recursos, materiales, eficacia, respuestas. Es su obligación, pero no la están cumpliendo. Fallo tras fallo están demostrando que ni estaban, ni están preparados para afrontar esta crisis, ni unos, ni otros. Intentan sacar rédito político en una cuestión ante la que lo que son necesarias son respuestas, porque lo que está en juego es la salud y la vida de los ciudadanos. Pues no nos sirven, ni unos ni otros. Aún siendo todos, absolutamente todos los trabajadores esenciales necesarios, los profesionales de la salud, son los que están en primera línea de batalla, luchando, como bomberos con una regadera y trajes de papel, ante un fuego incontrolable. Cargamos con años de recortes en la Sanidad Pública, que indudablemente en estos momentos están dando la cara. Partimos de una sanidad deficiente de recursos, sumado a la incompetencia de las administraciones, una y otra, que no están sabiendo responder ante esta crisis. Ojalá no se nos olvide cuando esto pase, ojalá se pongan encima de la mesa y se resuelvan todas las deficiencias que tiene nuestra Sanidad Pública, sí, nuestra, porque es de todos y todos necesitamos de ella. Cuidémosla y cuidemos de los que nos cuidan, que no se quede todo en aplausos y buenas palabras. Respuestas. Soluciones. YA.