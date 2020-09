Creo en ti

Llegaron los primeros tres puntos de Primera en Huesca, como si lo del Osasuna hubiera sido un amistoso de Primera, un paréntesis en la liga de Segunda. Pero estamos en Primera y no estamos descendidos, como auguraban algunos tras el mal debut liguero ante los pamplonicas. Y hemos sumado los primeros tres puntos fieles al estilo que nos llevó al éxito en Segunda: orden defensivo y aprovechar las oportunidades que se te presenten. Dicho y hecho. No hay más, ni falta que hace. El que quiera jogo bonito que se ponga los vídeos del Dream Team de Cruyff. Goles de Negredo y Pombo, que si sigue en esta línea promete dar muchas alegrías esta temporada. Y tras los dos primeros partidos "asequibles", empiezan a llegar los de más nombre. Hoy recibimos al Sevilla, que debuta en liga por su tardío final de temporada. Y la verdad es que nos han venido de lujo los líos de la Federación y LaLiga con el tema de los partidos en lunes, puesto que este estaba previsto para mañana y se ha reconducido a hoy domingo. El Sevilla es un enemigo serio donde los haya y después del esfuerzo físico de la Supercopa de Europa ante el Bayern, con prórroga incluida y un día menos para preparar este partido, mejor recibirlos más cansados que pletóricos, pero aún así tienen un equipazo y, sobre todo, mentalidad ganadora. Y es comprensible al cabreo de Lopetegui por no poder jugar el lunes, que hubiera sido lo lógico, pero El Circo de los Payasos es la Academia Sueca de las Ciencias al lado de la liga española y sus dirigentes. Pero jugamos hoy, y eso es lo que hay. Y el Cádiz que se vio el domingo en Huesca es el que todos esperábamos. El mercado sigue sin moverse (para todos los equipos, no solo para nosotros) y una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es que lo que tenemos. Y con lo que tenemos ya hemos sacado tres puntos y con la imagen que dimos el domingo se pueden sacar muchos más. Este Cádiz de Cervera no necesita hacer diabluras no partidos de alta alcurnia. Y lo mejor es que nadie se los va a pedir. Basta con seguir la receta de los ejecutivos americanos que dice que cuando algo funciona no lo toques, ni para intentar mejorarlo. Cervera lleva ya cuatro años y medio implantando su filosofía y tan solo hace falta seguir aplicándola. Y los resultados llegarán. A nuestro rival de hoy le ha servido el lema del "dicen que nunca se rinde" y les está resultando.

Se ha impuesto en Europa contra todo pronóstico contra rivales a priori bastante superiores. Y el jueves estuvo a punto de hacerlo otra vez, pero el Sevilla con las Supercopas de Europa está igual que un servidor con los Primeros Premios en Chirigota, que no acaba de ganarlos. Y es que en el fútbol tan importante es ser bueno como el creérselo. Y si me apuran, es más importante lo segundo, porque con lo primero te acomodas y te crees ganador sin jugar. Y ese tiene que ser nuestro día a día. Creer en que podemos ganarle a cualquiera y hacer lo que sabemos hacer: defender y aprovechar lo que salga. Pues a por ello.