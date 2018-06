Continúa el eterno engaño

Fue allá, a finales del año 2008, cuando desde este mi cierro escribía por primera vez sobre este desastre -aún vigente- de ese tranvía tan inverosímil al que siempre califico como el fantasma. Cuánto tiempo, mi paciente lector, esperando en mi Isla y en Chiclana ese chanchullo y confabulación política que también al cabo de los años, ya en el 2013, titulé en otro artículo como "Dos ciudades sometidas" en el que decía que no me refería ni a Sodoma y Gomorra, ni a aquellas ciudades que el imperio romano sometió a su autoridad y dominio, ni a los árabes cuando invadieron la Península… sino que aludía a dos ciudades vecinas en las que vivimos, disfrutamos y padecemos: La Isla y Chiclana. Dos ciudades sometidas por esos intereses y desmanes que esta torticera Junta ha perpetrado. Que vendió y casi convenció a tantos de que ese deseo de progreso y mejora se llamaba tranvía. Un tren o tranvía fantasma que ya sólo ha engendrado desconciertos y cabreos. Que ya ha enriquecido a algunos y propósito consumado. Unos intereses abocados y pactados para esa ejecución mentirosa bajo el profano manto del tal Zarrías. Dos ciudades rotas a las que no les hacía falta ese fantasma sobre raíles, con tantos esfuerzos que se han hecho y los que quedan…

Y ahora, pasados tantos años, se nos viene a decir por parte del asusanado Consejero de Fomento que hay retraso existente en las obras del tranvía y que ha sido inevitable. Barbaridades como éstas de las que ya estamos hartos. Tanto como aquello que manifestó el ahora más asusanado señor López Gil que "el 8 de marzo del 2017 se realizaría el primer viaje tranviario entre La Isla y Chiclana". Y este escribidor salió corriendo a sacar el billete. Y aún lo tengo guardado. Esperando. Porque en esos mugrientos raíles no percibí ni veo ningún fantasma.

Además, y ya para colmo, aunque algo retrasado, ha habido recientemente un informe de la Asociación de Geógrafos que califica a toda esta mierda de "insostenible". Añadiendo que este proyecto del tranvía que ya va por encima de los 200 millones de euros de coste, engrosan la mareante cifra de 80.000 millones en derroches que se han ido por el desagüe de la corrupción, la incompetencia y lo faraónico en la totalidad de obras descabelladas de la incompetente Junta de esta pobre Andalucía.

Todo un mamarracho y un verdadero eterno engaño. Un fantasma que si alguna vez circula no irá ni hasta Cádiz, sino que se quedará en el Río Arillo -otro evidente despropósito-. Aunque diga mi amigo Juan L. Belizón que pronto llegará hasta la capital porque "ahora tenemos un Gobierno amigo". Otro tema digno para otro artículo. Pedrito y Susana: ¿amigos?