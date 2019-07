Cáritas y el IBI

Me llama desde Grecia, donde ha ido a seguir las elecciones generales de aquel país. Su programa en la televisión checa es de máxima audiencia y Erika es de los periodistas que siempre están en el sitio de la noticia.

-Hay que ver el cambio que se ha producido en Grecia. El fracaso de Tsipras ha sido clamoroso. ¿Qué opinas?

-Pues que era previsible, Erika. Llegó haciendo promesas imposibles y deja al país mucho más endeudado y sin cumplir nada de lo prometido. ¿Te imaginas si en España bajan las pensiones un cuarenta por ciento como se ha hecho en Grecia?

-No quiero ni imaginarlo. Y tú, ¿cómo estás? Habrás descansado ya del tema Jenaro, ¿no?

-No creas, once años tan duros y sus consecuencias no se olvidan fácilmente. Algún día lo escribiré.

-Pasando a otro asunto: ¿Qué es eso que ha dicho la vicepresidenta en funciones del pago del IBI por la Iglesia Católica?

-Es un tema recurrente, Erika. Cuando se enfadan por algo como las declaraciones del nuncio, vuelven las amenazas del IBI.

-¿Es la Iglesia Católica la única que no paga ese impuesto?

-¡Qué va! Entra, por curiosidad, en un buscador y verás, están los sindicatos, todas las iglesias reconocidas, es decir mezquitas, sinagogas, centros educativos, federaciones deportivas, fundaciones extranjeras, ONGs, la lista es interminable.

-Y entonces ¿por qué solo se refiere a la Iglesia Católica?

-Porque te aseguro que a todos los demás que te he dicho no se atreven. Pero es que, además, no mencionan el ahorro tan enorme de dinero para las arcas públicas que suponen instituciones de la Iglesia Católica como Cáritas, centros educativos, universidades, hospitales, orfanatos...

-He leído en un informe bien documentado que el ahorro para el Estado español es de 36.000 millones de euros anuales.

-Erika, las cuentas son públicas y el que quiera informarse puede hacerlo, lo que pasa es que nadie se toma esa molestia y se habla sin conocimiento. (Continuará).