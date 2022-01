Supongo que hay muchos modos de intentar mejorar el mundo. Un amigo ha encontrado una fórmula con la que está encantado. Todas las mañanas se planta a la puerta de su casa y durante un cuarto de hora saluda a las personas que pasan por allí con un "¡Buenos días!" y una sonrisa perfectamente visible a través de la mascarilla.

Mi amigo dice que no podría hacer ese gesto si antes, al mirarse al espejo nada más levantarse, no se hubiera deseado un "buenos días" a sí mismo y regalado una espléndida sonrisa. Si no creo que el día vaya a ser bueno para mí, ¡cómo pensar que lo será para los demás!, dice.

A pesar de los condicionamientos de la vida mi amigo cree que uno tiene la última palabra a la hora de decidir cómo va a ser su día. Si trágico y amargado, o alegre y confiado.

Dice que hay todo tipo de reacciones a su saludo. Personas que van encerradas en sí mismas y en sus propios pensamientos de pronto se sienten abordadas por una voz que no esperaban escuchar y con un mensaje que no entraba en sus planes. Unos se detienen, miran a mi amigo, y le devuelven el saludo. Otros no se dan por enterados y continúan su camino. En algún caso se entabla una breve conversación en la que las dos partes se desean una buena jornada. Los que llevan auriculares no se enteran del saludo de mi amigo y tampoco, probablemente, de lo que pasa a su alrededor.

Mi amigo está contento con la fórmula que ha encontrado y cree que es mucho más eficaz de lo que se pudiera pensar a primera vista. Su entusiasmo le lleva a no faltar ni un solo día a esa cita con los desconocidos peatones a los que saluda.

Afirma que ese gesto le inyecta ánimo para toda la jornada y que el recuerdo del saludo le hace muy difícil amargar el día a los demás. Su saludo es un compromiso. Se dice que si desea un "buenos días" a los demás es porque tratará de que, en lo que de él dependa, lo sean de verdad. No sé qué pensarán ustedes pero mi amigo me ha contagiado. Voy a imitarle. Ya les contaré cómo me ha ido.