El BCE, la banca y los bajos tipos de interés

Estamos en la era de los bajos tipos de interés. Los bancos centrales estaban preparando el giro hacia la normalidad monetaria, dispuestos a iniciar una gradual subida de los tipos de interés. Todo ha quedado en un deseo insatisfecho, ya que la desaceleración de la economía mundial ha destrozado sus planes. En estos momentos la Reserva Federal de EEUU está planeando hacer dos bajadas del tipo de interés antes de final de año .El Banco Central Europeo(BCE) no descarta adentrarse en los tipos negativos y volver a reactivar la bomba de la expansión cuantitativa (QE). Los bancos centrales están atrapados. La política monetaria expansiva cada vez es menos eficiente y crea más distorsiones y burbujas en los mercados financieros e inmobiliarios. La economía se está haciendo adicta a la droga de la liquidez. Casi 20 billones de dólares de deuda en el mundo ya cotizan a tipos de interés negativos. Japón y Francia y Alemania totalizan 11,5 billones de dólares. España, en cuarta posición, alcanza los 971.000 millones. Tendremos tipos de interés bajos, próximos a cero o negativos, por un tiempo prolongado. Buena noticia para las familias y empresas endeudadas. También para la sostenibilidad del déficit y la deuda pública. Pero es un estímulo para que siga aumentando sin límite el endeudamiento público y privado. Cuando el dinero es abundante y no tiene precio, cualquier inversión, por baja que sea su rentabilidad, es un negocio. Hasta que suben los tipos de interés y la inversión se convierte en ruinosa y la financiación en morosa.

Los que aborrecen los tipos de interés cero o negativos son los bancos. Se lamentan de que los bajos tipos de interés están convirtiendo la intermediación financiera en un negocio ruinoso. Sus márgenes de interés se están desplomando y la rentabilidad sobre recursos propios es inferior al costo de captación de capital. De continuar el BCE con la política de bajos tipos de interés la solvencia de la banca está en peligro. La cotización de los bancos europeos se ha desplomado. El BCE no está de acuerdo y afirma que los bajos tipos de interés no son la causa de la pérdida de rentabilidad de la banca. La política monetaria expansiva y los bajos tipos de interés está reactivando la economía de las familias y las empresas, que consumen más, invierten más y se financian más. Reactivación que aumenta el negocio de los bancos. Negocio más sano, ya que los bajos tipos de interés reducen la carga financiera de empresas y consumidores, y facilitan el pago de sus deudas, reduciendo la morosidad. Aunque los tipos de interés lleguen a ser negativos, la banca no tiene por qué salir perjudicada. Según Mario Draghi la solución es que la banca aplique tipos negativos a los depósitos. Lo cual ya se está haciendo en Europa en países como Luxemburgo, Irlanda y otros. Las empresas pagan un interés por depositar su tesorería en los bancos. Lo que parece imposible es aplicar tipos negativos a los depósitos de las familias, pequeños ahorradores y empresarios. La fuga de depósitos podría crear una crisis bancaria. En fin, el mundo al revés, pagar por ahorrar y cobrar por endeudarse. ¿Será ésta la nueva normalidad?