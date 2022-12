No es la primera vez que en un concierto flamenco por la mañana escucho al cantaor excusarse y pedir un poco de paciencia porque a esas horas del día cuesta más “encontrarse”. Me encanta la expresividad de nuestro idioma, tan proclive a adquirir matices metafóricos. Y me asombra la capacidad del mundo del flamenco para hacerlo con esa aparente facilidad. Más allá de los melismas, del cante de alante y cante de atrás, la caída, el remate, los machos… que más bien podríamos llamar tecnicismos, la expresión “no encontrarse” me fascina por su precisión y viveza. Tanto que creo que podría adoptarla.

No solo hay que encontrarse para cantar flamenco, hay que encontrarse para todo. No todos los días y a todas horas estamos igual de expansivos en la vida social; o estamos igual de resolutivos en el trabajo; o tenemos la misma disposición para hacer deporte. Yo hay días que voy a nadar y no me encuentro hasta los veinte largos. O salgo de celebración y no me encuentro en las conversaciones sociales o intento bailar y no me encuentro. Incluso dando clase, hay días que todo fluye y otros que me tropiezo conmigo misma y me cuesta encontrar el modo de allanar el camino del aprendizaje para mi alumnado. ¿Es esto encontrarse? Yo creo que sí. De hecho, no me encontraba cuando me he puesto a escribir, pero las ganas de compartir esta sensación, este matiz en el verbo encontrar que me ayuda un poco más a entenderme a mí misma, me han empujado a sacar adelante esta columna.

Así que, en vísperas de estas fiestas navideñas, además de salud, me gustaría desearles que se encuentren con facilidad para que puedan disfrutar de la familia, las conversaciones, los cocinados, los trajines de estos días…; que no se abandonen a los peligros de la nostalgia y las ausencias: que la entrada en el Año Nuevo no les pille con el pie cambiado. En definitiva, les deseo que todo fluya y puedan encontrarse a tiempo para disfrutar de lo que quiera que estas fechas nos deparen.