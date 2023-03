‘La vía Luchy’ de Batista y Marín se inaugura en la Sala Rivadavia

Una muestra de las obras pictóricas de los artistas Fernando Batista y Kike Marín conforman la exposición con la que la Diputación de Cádiz, a través de la Fundación Provincial de Cultura, inaugura este viernes 3 de marzo la temporada en la Sala Rivadavia. Una colección de cuadros llena de color, vida y alegría, en la que ambos autores hacen alarde de su compenetración y que ha posibilitado “el reencuentro de dos grandes amigos”, como aseguró el diputado provincial de Cultura, Antonio González Mellado, durante la presentación de La Vía Luchy.

El diputado expresó el objetivo de la institución provincial al organizar este tipo de actividades, que no es otro que el de “demostrar los diferentes valores de la provincia mediante la cultura”. Por eso, animó a toda la ciudadanía a visitar esta exposición que “representa la mejor versión del arte y las ganas de los artistas de esta provincia”.

También el cónsul general de la República Argentina en Cádiz, Mariano Zarazaga, lanzó una invitación a disfrutar de esta “mirada renovada” que Batista y Marín ofrecen mediante sus obras, al tiempo que agradeció a la Diputación su labor “al seleccionar artistas de referencia que vienen a compartir su obra con nosotros” y que “periódicamente viste del arte español, andaluz y gaditano” las instalaciones del consulado argentino en Cádiz.

La Vía Luchy presenta una serie de cuadros “que no tienen nada que ver, pero que se llevan muy bien, igual que nosotros”, explicó Fernando Batista. En efecto, no es la primera vez que Batista y Marín coinciden en su carrera artística, recordaron. Tienen estilos diferentes pero juntos “se complementan”, indicó Marín. Así, mientras Batista recrea la belleza y la vida de su entorno más cercano en forma de paisajes, casas y flores, Marín llena sus obras de monocromías vibrantes.

Fernando Batista (Cádiz, 1959) partió de su Cádiz natal a Madrid a principios de los 80. Fueron años formativos donde frecuentó la librería-galería Moriarty, la galería de Fernando Vijande y siguió de cerca el trabajo de Keith Haring y David Hockney. Ya entonces Luchy, el amigo al que ambos artistas rinde homenaje en esta muestra con su título, “ejercía de médico en Puerto Rico y cuando nos visitaba llenaba nuestra nevera y nos decoraba la casa. Animando La Via Luchy”, recuerda Fernando Batista.

Kike Marín (Cádiz, 1959) dice de sí mismo: “Con Yvonne Rainer aprendí a decir no, con Cage todo lo demás. En New York me encontré con el Chelsea Hotel sin buscarlo, como quien vuelve de madrugada a casa de manera inconsciente. Lo mismo me pasó con el edificio gris, 101 Spring Street, que me saludó y no lo reconocí. Gracias Ricky y Luchy por ese viaje”.

La Vía Luchy abrirá sus puertas al público tras su inauguración, que tiene lugar este viernes 3 de marzo a partir de las 19:30 horas. La exposición podrá ser visitada hasta el próximo 14 de abril, en horario de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:30 horas. Los sábados la sala está abierta de 11:00 a 14:00 horas. Los lunes, domingos y festivos permanecerá cerrada.