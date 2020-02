La venta de entradas del Falla acaba con la paciencia ciudadana

No se acaban las incidencias en la venta de entradas para la programación de primavera del Gran Teatro Falla, que está acabando con la paciencia de los ciudadanos. Si la semana pasada, cuando salieron a la venta las entradas de marzo, el sistema no funcionó y el Ayuntamiento cargó contra la empresa adjudicataria, Sicomoro, por su servicio, ayer se agravó la situación con la apertura de las taquillas para los espectáculos de abril, entre los que se encuentra el esperado Me reí león, el musimal, de Manuel Morena y Carlos Mení. Una gran número de personas se apostó en la mañana de ayer ante la taquilla del teatro, pero el sistema volvió a colapsarse, tanto en taquilla como en internet, y las protestas y reclamaciones fueron continuas ante las puertas del teatro. El Ayuntamiento volvió a culpar a Sicomoro del desastre.

El anuncio de la venta de las entradas para la programación del Gran Teatro Falla del mes de abril movilizó ayer por la mañana a muchos gaditanos para hacerse con algunas de las localidades desde primera hora. Largas colas de compradores daban la vuelta prácticamente a la plaza esperando que abriera la taquilla.

Pero la primera persona que estaba en esa cola no pudo comprar una entrada porque el sistema se había caído y así, los que esperaban para adquirir un asiento estuvieron horas en la cola para nada. Muchos exigieron una hoja de reclamaciones para hacer pública su queja y entregarla en la misma taquilla.

Además, el sistema de venta a través de Internet también dio numerosos problemas, ya que no funcionó correctamente y se quedaba colgado, aunque pasadas unas horas ya dejaba comprar las entradas para los espectáculos de abril.

Y de nuevo el Ayuntamiento de Cádiz, a través de una nota de prensa, pidió “responsabilidad” a Sicomoro, la empresa adjudicataria del servicio de venta de entradas de la programación del Gran Teatro Falla, y también le volvió a solicitar que acepte la resolución del contrato propuesta desde el Consistorio gaditano “con objeto de que deje de hacer daño a Cádiz y a la cultura”.

Tras ponerse a la venta las entradas para los espectáculos de abril, explica el ayuntamiento en la nota, “se ha vuelto a constatar, por segunda vez en menos de una semana, la incapacidad de esta empresa para afrontar este servicio”. Es por ello que, se explica, el Ayuntamiento ha decidido resolver el contrato según acuerdo de la Junta de Gobierno Local: “Pero Sicomoro está ampliando el plazo para no asumir su responsabilidad”, explican desde el Equipo de Gobierno.

Por todo lo ocurrido en la mañana de ayer, el Gobierno local insiste a Sicomoro para que “acepte ya y no dilate por más tiempo la resolución del contrato. Ha quedado más que demostrada la incapacidad de esta empresa para ofrecer este servicio, perjudicando a muchas personas y haciéndole daño a esta ciudad y sobre todo a la cultura, por lo que le pedimos que ponga de su parte para que la resolución se complete cuanto antes para que podamos sacar de nuevo a licitación el servicio”.

Incluso la Delegación de Cultura y la compañía de Manolo Morera tuvieron que salir al paso del comentario de una persona que se identificó ante la cola como técnico de Cultura y que aseguró que el problema con este espectáculo se había producido por la alta reserva de entradas que había realizado la propia compañía. Ayuntamiento y Morera negaron este extremo, que llegó a difundirse por redes sociales, y anunciaron que su espectáculo, previsto para el 22 de abril, se ofrecerá también el día 21.