Susan Sarandon, Goya Internacional 2026

La actriz estadounidense Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional en la 40 gala de los Premios Goya se que celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

La Academia de Cine de España ha destacado de la intérprete su "filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social. Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo".

Susan Sarandon (Nueva York, 1946) es nombre "crucial" del Hollywood contemporáneo, ha reseñado la Academia en un comunicado, pues representa la "combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

La protagonista de títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, por la que ganó el premio Oscar, se suma así a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, que lo han recibido en ediciones anteriores.

El Goya Internacional tiene como objetivo reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo.

Firme defensora de los Derechos Humanos, Sarandon creció en una familia numerosa siendo la mayor de nueve hermanos, fue criada en la religión católica y siempre se ha confesado una enamorada de España.