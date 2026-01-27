'Sirat' logra una nominación a los premios BAFTA

La película española Sirat, de Oliver Laxe, y la brasileña El agente secreto, han sido nominadas a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, y optarán a la máscara dorada en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

La cinta del cineasta franco-gallego competirá, además de con la del brasileño Kleber Mendonça Filho, con Valor Sentimental, de Joachim Trier; La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, y Fue solo un accidente, de Jafar Panahi.

Escrita y dirigida por Laxe, Sirat continúa acumulando reconocimiento internacional, tras lograr dos nominaciones a los Óscar, con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una 'rave' ilegal en la montaña. Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, el reparto está compuesto en su mayoría por actores no profesionales. Una reflexión sobre la muerte que es una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas.

Sirat logró afianzar una de las dos nominaciones a las que optaba en esta 79 edición de los BAFTA, pues también había sido preseleccionada para la categoría de mejor casting, pero finalmente ha caído de la lista final.

La representación latinoamericana se completó con El agente secreto, que consiguió las dos nominaciones a las que optaba, tanto en la categoría de mejor película en lengua no inglesa como en la de mejor guion original, así como con la nominación del puertorriqueño Benicio del Toro para mejor actor de reparto por 'Una batalla tras otra'.

Los actores británicos Aimee Lou Wood (The White Lotus) y David Jonsson (Industry) fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.