El segundo volumen del 'Memorial a ellas' de Alicia Domínguez se presenta en la Fundación Caballero Bonald de Jerez

La escritora e investigadora Alicia Domínguez regresa a la actualidad literaria con Memorial a Ellas. Que su luz no se apague, el segundo volumen de la serie iniciada en el 2018 con Memorial a Ellas. Que su rastro no se borre, que se presenta este 12 de diciembre a las 20.00 horas en la Fundación Caballero Bonald en Jerez.

Se trata de una recopilación de cuarenta y dos relatos de mujeres anónimas que fueron un referente en la conformación de la identidad de los que le sucedieron y cuya luz debe seguir brillando para ejemplo de las generaciones venideras. Todos los beneficios obtenidos por la venta de libro, prologado por Carmen Calvo e ilustrado por Rosa Olea, se destinarán a fines sociales.

En la presentación en Jerez participan María Jesús Ruiz y Rosaura Galdón, Alicia Domínguez y Désireé Ortega, que leerán algunos fragmentos de los relatos.

Con varios libros publicados desde el año 2005 (El verano que trajo un largo invierno, Viaje al centro de mis mujeres, Memorial a Ellas. Que su rastro no se borre, La culpa la tuvo Eva y los colectivos, 65 Salvocheas, 102 razones para recordar a Salvochea, Que entre la luz y Caigo y renazco), Alicia Domínguez regresa de la mano de Olé Libros con este libro de relatos que pretende sacar a la luz la historia de cuarenta y dos mujeres anónimas. Porque las mujeres que han hecho historia no son solo las pocas que aparecen en los libros, sino también las que nos rodean, las invisibles, las que, con su valentía cotidiana, hicieron de nosotros lo que somos hoy. Mujeres que no fueron conscientes de que, de algún modo, estaban abriendo camino a la igualdad, un camino plagado de obstáculos, serpenteante, que, a veces, se desdibuja a causa de los vientos reaccionarios que pretenden borrar lo conseguido en siglos de lucha.

En el libro, ilustrado por la artista granadina Rosa Olea y prologado por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, participan, entre otros, Enrique Montiel, Paco Mármol, José Manuel Serrano Cueto, Désireé Ortega, Paco Ramos Torrejón, María del Carmen Orcero, Adelaida Bordés, Elena Santiago, Alejandro Díaz, Yolanda Vallejo, Ana López Segovia, Fernando Lobo y Rosaura Galdón.

Esta obra es un intento de reconstruir las experiencias vitales de aquellas cuyas vidas no suelen importar a la hora de construir nuestro imaginario colectivo. Por sus páginas desfilan mujeres muy variopintas a través de cuyas vidas se ofrece la historia desde otro ángulo, el de la mitad siempre negada, en un intento de ajustar cuentas con la memoria, como ejercicio de transformación y justicia, y cambiar la mirada de las generaciones presentes y futuras para abrirles los ojos para que vean la luz que esas mujeres invisibles irradiaban, una luz que no puede apagarse a riesgo de que nosotras nos quedemos a oscuras.