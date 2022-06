¿Qué ver este jueves 30 de junio en el XX Festival Cádiz en Danza?

El 20º Festival Cádiz en Danza, que se celebra hasta el próximo sábado 2 de julio, recibe hoy tres propuestas que conjugan los nombres consagrados y las jóvenes promesas locales en espacios no convencionales para la danza y en el Gran Teatro Falla.

El Festival Cádiz en Danza es una iniciativa de la Delegación de Cultura y Fiestas, y de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de Danza a Escena (Inaem/Red Española de Teatros Públicos) y la Red de Festivales Acieloabierto, y afianza su colaboración con diferentes Festivales y redes de la danza contemporánea como Festival Escena Patrimonio (Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España de la Unesco), Festival Masdanza, Certamen Coreográfico de Madrid PASOA2 o Festival DansaValencia.

Las localidades para acudir a los espectáculos programados en el Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de la Tía Norica y la Sala Central Lechera ya están a la venta en las taquillas del Falla o a través de la plataforma online de Bacantix; puesto que los espectáculos que se celebran en espacios singulares, o en plazas y entornos públicos, tendrán entrada libre hasta completar aforo.

Los espectáculos que se celebran en el Gran Teatro Falla tienen un precio único de 10 euros (abono de 5 espectáculos: 30 euros y Paraíso con carné joven, 4 euros). En la Sala Central Lechera también hay un precio único de 5 euros ( abono de 5 espectáculos, 20 euros) y en el Teatro del Títere la Tía Norica también la propuesta es con entrada al precio de 5 euros.

Programación

19.00 horas. Parque Genovés. PREMOH´S CRU

La oferta de danza por los rincones de la ciudad llega al Parque Genovés a las 19.00 horas con el estreno de Levantaos, un grito reivindicativo de la identidad andaluza del joven colectivo de danza Premoh’s Cru.

20.00 horas. Plaza Fernando Quiñones. MARÍA MORENO

A continuación, a las 20.00 horas en la Plaza de Fernando Quiñones, el público de Cádiz en Danza podrá contemplar el work in progress Verso Libre de María Moreno una pieza en proceso realizada expresamente para el Festival, que antecede al estreno en septiembre del que será su nuevo trabajo sobre el palo flamenco de la soleá.

21.30 horas. Gran Teatro Falla. HODWORKS

Y la jornada terminará con los Solos de la prestigiosa compañía húngara Hodworks que se verán por primera vez en España, a las 21.30 horas, en la escena del Gran Teatro Falla. En esta actuación, cuatro importantes creadores interpretan cuatro solos por separado traspasando los límites de la escena clásica para contactar de forma directa y devota con el público, muy cercano, dispuesto en el escenario alrededor de los danzantes.

11.00 horas. Baluarte de la Candelaria. Clase magistral de ÁNGEL DURÁN

En su vertiente formativa, será el coreógrafo y bailarín Ángel Durán, que presenta en el Festival la obra The Beauty of it, el encargado de dar el taller para estudiantes medios y avanzados de danza Danza plena y mente activa, que abrirá la jornada del Festival, en el Baluarte de la Candelaria, a las 11.00 horas.