Programación completa del I Festival Vejer Flamenco

La I edición del Festival Vejer Flamenco, que se celebra en la localidad gaditana entre los próximos 1 y 4 de septiembre, acoge una veintena de espectáculos donde se dan cita grandes figuras del cante, el baile y la música flamenca con artistas emergentes, conferencias y actividades que buscan la implicación de la ciudadanía.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Vejer, el Espacio Silvestre de la bailaora Charo Cruz (creadora y directora de la cita), Hotel Casa Aura, Hotel la Casa del Califa y Fundación Cruzcampo, las localidades para Vejer Flamenco se podrán adquirir desde la web o tickentradas.com mediante tarjeta de crédito y en taquilla desde una hora antes del mismo día de cada espectáculo. Los abonos se podrán comprar exclusivamente mediante correo electrónico vejerflamenco@festivalvejerflamenco.com

Además, antes de la llegada del festival, en este mismo mes de junio tiene lugar una presentación-concierto de la cita en la propia localidad de Vejer, que también se cuenta ya entre su programación

SÁBADO 25 DE JUNIO

22.00 horas Presentación Festival de Vejer. Concierto doble. Sandra Carrasco y José Luis Montón con Canciones al oído y Mawi Mateo con El gato con botas. Murallas de la Segur.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

18.00 horas Paca Rodríguez. Muralla de la Segur.

La joven vejeriaga Paca Rodríguez, que destaca por su expresividad y su temperamento, presentará De la esquina de la pita, donde hace referencia a la vida en este rincón de Vejer de la Frontera y contará sus vivencias acompañada del cante de Ana Polanco y Jesús Castilla, y la guitarra de Jaime de la Isla.

19.30 horas Juan Carlos Lérida y Paco Melero. Teatro San Francisco

El bailaor propone con El monte de los olivos un encuentro artístico en formato de conversación bailada como parte de su proceso de investigación sobre el flamenco desde espacios y oficios cotidianos. En este diálogo el bailarín, coreógrafo y pedagogo tendrá un encuentro con Paco Melero, un carnicero reconocido en todo el pueblo que se ha convertido en un referente de la elaboración artesanal del lomo en manteca en Vejer. Ambos pondrán en común su visión del arte compartiendo la parte más intelectual con la sabiduría de lo popular.

21.00 horas Rancapino Chico. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios

Una de las grandes promesas del flamenco ortodoxo y uno de los máximos herederos de los cantes de Cádiz ofrecerá un recital de flamenco tradicional en el que compartirá su hondura y su eco lastimero acompañado de la guitarra de Antonio Higuero y las palmas de Edu Gómez, Luis de Pijote y Alonso Núñez Fernández.

22.00 horas Farruquito. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios

Uno de los maestros de su generación y referente por su virtuosismo, su elegancia y su capacidad de transmisión. Siguiendo la escuela de su abuelo Farruco y su madre, La Farruca, el sevillano ha sabido engrandecer su linaje renovando y actualizando el baile de su casa, pero sin perder un ápice de su identidad. En su obra Íntimo relata los orígenes y la historia del flamenco en su estado más puro, bajo una atmósfera íntima, pero impregnada de fuerza. Junto a él estarán Mari Vizárraga y Ezequiel Montoya Chanito al cante, Manuel Valencia a la guitarra y Paco Vega a la percusión.

23.30 h. Gautama del Campo. La Madrugá. Parque de Los Remedios.

El destacado saxofonista es Primer Premio Filón al mejor instrumentista de flamenco en el prestigioso Festival Internacional del Cante de Las Minas de la Unión. El artista, que es ya una relevante figura dentro del flamenco jazz, presentará su último álbum, Salvaje Moderado, junto a su banda: Ezequiel Reina (cante y guitarra), Joaquín Huertas (percusión) e Inma La Carbonera (cante y palmas).

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

18 horas Paula Yinet. Muralla de la Segur.

Enamorada del flamenco desde su infancia, Yinet navega entre la tradición y la vanguardia en Arrancarse, donde realiza una pieza conceptual que nace de un proceso de creación e investigación en el que reflexiona sobre su identidad jonda y se pregunta qué es el flamenco. Estará acompañada por dos grandes cantaores de la Janda, El Cañejo y Diego de Gloria.

19.30 horas María del Mar Suárez La Chachi. Teatro San Francisco.

La actriz y bailaora, tras especializarse en flamenco, formarse en teatro gestual, nuevas dramaturgias y danza contemporánea, une todas sus inquietudes en un discurso independiente. A Vejer traerá La gramática de los mamíferos, una obra sobre el comportamiento humano, reconocida con tres premios PAD (Mejor espectáculo, Mejor intérprete femenina y Mejor producción). Junto a ella estará Marián Llanos en la voz, Luz Prado al violín y David Ojeda en la percusión.

21 horas Montse Cortés. Artista invitado: Daniel Caballero. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios.

Interpretando los temas más representativos de su disco Alabanzas, nominado a los Grammys latinos, y La Rosa Blanca, así como del repertorio clásico flamenco, llegará a la cita Montse Cortés, una de las voces de mujer con más jondura. En esta ocasión, vendrá acompañada de la guitarra de Antonio Santiago el Ñoño, la percusión de José de Mode y, como artista invitado, el bailaor Daniel Caballero.

22 horas María Moreno. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios.

Uno de los platos fuertes de este día en clave de mujer será el de la gaditana María Moreno, una de las bailaoras que más entusiasmo despierta entre la afición, triunfadora en la pasada edición de la Bienal de Sevilla con su espectáculo More no (more), por el que recibió el Giraldillo al momento mágico. Yo bailo, la obra con la que participará en Vejer Flamenco, es un espacio de libertad en el que actualiza con códigos contemporáneos la tradición flamenca. Una extensión escénica del libro fotográfico publicado en 2020 con la fotógrafa Susana Girón, que trata de mostrar la relación natural de María con su baile y con sus músicos.

23.30 horas Naike Ponce. La Madrugá. Parque de Los Remedios.

La sanluqueña Naike Ponce propone con Vivir un profundo y emotivo viaje al servicio de los sentidos en el que esta singular artista que estará arropada por el creador musical Javier Patino y una banda conformada por la percusión de David Gavira, las palmas de Jorge Bautista y el bailaor Carlos Carbonell como artista invitado.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

18.00 horas Flamenco Infantil. Timón, el flamenquito. Muralla de la Segur.

Utilizando como base la técnica del títere de guante y varilla, con actores que narran y bailan al compás de palos flamencos, música en directo y una puesta en escena muy pirata, Teatro Estudio Jerez cuenta el fantástico y apasionante mundo de los corsarios a través del flamenco. Fernando Galán, Sergio Monge, Alberto Puyol y Manuel Monterrubio forman parte del elenco artístico junto Javier Curtido a las luces y sonido

19.30 horas. Proyección Maestro de barra, de Israel Galván+Recital Antonio Núñez 'El Pulga'. Teatro San Francisco.

El documental Maestro de barra, una obra ganadora de dos Premios Bessie 2021: Mejor Obra (Israel Galván) y Mejor Composición/Diseño de Sonido (Pedro León y Manu Prieto) proviene de la atención que Galván pone a la música espontánea y la cultura de la danza asociada con los cafés y bares de todo el mundo.

El cante vendrá este día protagonizado por las voces del chiclanero Antonio Núñez El Pulga (colaborador habitual de las principales figuras del baile y del cante), un cantaor que destaca por su sensibilidad y el personal eco de su voz y que ofrecerá un repertorio de flamenco clásico tras la proyección del documental en el Teatro San Francisco

21.00 horas Marco Flores. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios.

El Premio Nacional de Flamenco Marco Flores es un intérprete libre en continua evolución que ha ido cimentando a lo largo de más de veinte años de sólida trayectoria con obras donde ha abarcado cuestiones como lo femenino, lo intergeneracional, lo queer o la inasible búsqueda del artista. Con un elenco de figuras como Alfredo Lagos a la guitarra, y David Lagos (Giraldillo al cante en la pasada edición de la Bienal de Sevilla) al cante, Rayuela invita a partir de la tierra para conseguir el cielo de cada uno (Urano), pendiente siempre de no descender al infierno (Plutón).

23.00 horas Encarna Anillo. La Madrugá. Parque de Los Remedios.

La gaditana Encarna Anillo es una artista que ha ido cultivando una sólida trayectoria desde que empezó a pisar los escenarios de niña y que presentará Mi alegría, un recital de cante y guitarra en formato clásico en el que abraza a Cádiz con toda su tradición: el flamenco, el carnaval y Manuel de Falla. Para ello, compartirá escenario con la guitarra de Pituquete, la percusión de Roberto Jaén y las palmas y coros de Dani Bonilla y David Gavira.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

18.00 horas Flashmob. Plaza España. Casco Antiguo.

La tarde del domingo 4 de septiembre el público tendrá una cita en la Plaza de España a las 18.00 horas con un 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵𝗺𝗼𝗯 en el que se invitará a todos a bailar una coreografía conjunta, propuesta por Paca Rodríguez y Paula Yinet, y que se podrá seguir paso a paso en el canal de YouTube del festival.

19.30 horas Juan Amaya. Teatro San Francisco. Artista invitada: Pastora Galván.

El I Festival de Vejer culminará con la actuación de Juan Amaya El Pelón, un artista perteneciente a la saga de los Amaya, que destaca por su baile racial y genuino, y que traerá hasta el municipio gaditano Ancestros (Extracto), una amalgama de texturas donde da cabida a la contemporaneidad, la improvisación, al recuerdo, la creación y, ante todo, a la expresión. Como artista invitada estará Pastora Galván, la bailaora sevillana que lleva en su sangre la solera de los bailes de su casa y la modernidad de la danza de su hermano Israel Galván, creando un estilo muy personal

21.00 horas Olga Pericet. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios.

Se podrá disfrutar de un nuevo capítulo del proceso de investigación de La Leona, una obra global de la cordobesa Olga Pericet que tendrá su finalización en 2023 y que se inspira en torno a la homónima guitarra del luthier Antonio De Torres, la que podría considerarse el primer prototipo de guitarra española y flamenca. Pericet, gran renovadora del flamenco, es una de las artistas más reconocidas, contando con galardones como el Premio Nacional de Danza en 2018 o el Premio a la Mejor intérprete femenina de danza en los Max en 2020. Como antesala a la obra el investigador, escritor y flamencólogo Norberto Torres, dará una charla sobre las guitarras de este luthier y su importancia en la historia del flamenco, de la música y del arte.

22.00 horas Jorge Pardo Trío. De la noche a la madrugá. Parque de Los Remedios.

El maestro Jorge Pardo presentará un concierto basado en su película documental Trance, dirigida por Emilio Belmonte. Músico, compositor, flautista y saxofonista, Jorge Pardo es uno de los músicos españoles más importantes de las últimas décadas y un maestro indiscutible de la fusión flamenco-jazz. En esta versión en formato de trío, estará acompañado por el guitarrista Melón Jiménez y el percusionista Bandolero.

23.30 horas. La Tana y La Noche del Duende. La Madrugá. Parque de Los Remedios.

La clausura de esta noche la pondrá La Noche del Duende, con la participación de La Tana, Mara Rey y Luis Peña, y la colaboración especial de la bailaora Inés Rubio Alonso y el guitarrista Antonio Nono Santiago. La Tana dará inicio como solista interpretando algunos de los temas más reconocidos de su repertorio para llegar a una segunda parte en la que comenzará ese flamenco festero, racial, no previsto, intuitivo, donde la inspiración es el poder del momento, el encuentro con la magia y el duende.