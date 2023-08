La película 'El juego', del gaditano Paco Sepúlveda, se estrena el 1 de septiembre

El juego, la película que hace dos años comenzó a rodar el gaditano Paco Sepúlveda, se materializará como el primer largometraje estrenado del director este próximo 1 de septiembre. Así, el realizador de cortos tan premiados como Inocencia y del largo Historias, a la espera de estrenarse, pronto verá su primer metraje en la gran pantalla de las salas de exhibición.

La cinta se estrenará, por ahora, en algunos cines de Madrid aunque tanto Sepúlveda (director, productor y guionista de El juego) como su equipo, entre ellos Maggie Civantos (actriz protagonista y productora del filme) andan detrás de cerrar el estreno en Cádiz de la película.

El juego, de hecho, es la primera película producida por la malagueña (Vis a vis, Antes de la quema, Las chicas del cable, Malaka...) y consiste en una coproducción entre Bastardas Films (productora de Civantos) y Guainot Produce (la compañía del director Paco Sepúlveda junto al también gaditano Paco Ruiz), cuyos derechos ha adquirido Vertice 360, una de las principales productoras y distribuidoras independientes de nuestro país. Además, la película cuenta con Alberto Pareja (El tiempo que te doy) como director de fotografía.

Protagonizada por Maggie Civantos y el uruguayo Nico Furtado (El marginal), El Juego cuenta la historia de Víctor y Eva, una pareja que tras siete años de relación se separa pero debido al confinamiento de emergencia, provocado por la pandemia de Covid-19, se ven obligados a vivir juntos. Así, para no volverse locos y hacer más llevadero el encierro, deciden jugar a un juego que tiene dos reglas, empezar de cero como si nada y concluir su relación cuando termine el encierro.

Con todo El Juego, cuyo rodaje comenzó en diciembre de 2021 en Málaga, no es una historia de la pandemia. "Una cosa es que suceda en ese momento y otra que vaya sobre la pandemia. Sí me venía bien para la historia contarla en ese marco porque es lo que obliga a los protagonistas, dos personas que no se ponen de acuerdo y que están pasando por una situación muy tensa, a convivir. Ese verte la cara todos los días a pesar de haberte tirado los trastos", como explicó Sepúlveda cuando avanzó este proyecto a Diario de Cádiz.

El director, Paco Sepúlveda

Paco Sepúlveda comenzó su carrera en el cine como actor. Así, el gaditano –que se marchó a Madrid en 2011– ha estudiado con John Strasberg (hijo del mítico Lee Strasberg) y con el que considera su maestro, Fernando Piernas. Además, Sepúlveda se fue a Cuba, a la prestigiosa escuela de San Antonio de los Baños a estudiar dirección y a estudiar la escritura en la Factoría del Guión con Pedro Loeb.

Como actor ha participado en títulos como Perdóname, Señor (interpretando el personaje de Guerrero) o Tu hijo; y como cineasta tiene en su haber el cortometraje Inocencia (con Alberto Amman como protagonista y que fue premiado en los Premios Asecan, en la Semana de Cine de Medina del Campo y en el festival de cortos de Almería) y el largometraje Historias, que además de Civantos cuenta con un potente reparto encabezado por Juan Diego, Luisa Gavasa, Emilio Gutiérrez-Caba, Víctor Clavijo y Manuel Morón, entre otros intérpretes, y que está a la espera de estreno.