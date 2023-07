Seis novelas negras para combatir el calor

Para quienes arranquen sus vacaciones veraniegas, casi siempre merecidas, les ofrecemos esta semana seis sugerencias. Un puñado de títulos muy interesantes donde aparecen algunos de los autores que más nos llenan y de los que, caso de John Connolly, más hemos hablado a lo largo de estos tres años.

Tumbas sin nombre

Llega el calor y vuelve Charlie Parker, todo un clásico y uno de nuestros detectives preferidos. John Connolly, al que tuvimos el placer de entrevistar hace algún tiempo, nos regala otro de esos títulos indispensables para los amantes del género. En esta ocasión lleva por título Tumbas sin nombre y ha vuelto a ser editado por Tusquets. Como ya hiciera en su penúltima entrega, Parker ha abandonado Maine y visita Europa. En Ámsterdam, cuatro personas aparecen salvajemente asesinadas en una casa junto a un canal; sus restos están dispuestos alrededor del cadáver de su líder, llamado De Jaager. Este, además de ser un intermediario, un solucionador, era el confidente de un asesino llamado… Louis, viejo amigo de Charlie. Al parecer, los autores de esa salvaje matanza son serbios que cometieron numerosos crímenes durante las guerras yugoslavas. No saben con quién se las están jugando.

Púa

Lorenzo Silva es otro de los habituales de nuestra página al que también entrevistamos con motivo de la publicación de su penúltima obra de la saga de Bevilacqua y Chamorro. Esta vez sin embargo vuelve con nuevos personajes. Púa ha sido editada por Destino y les enganchará desde las primeras páginas.

El pasado vuelve para sacudir la vida de un antiguo agente secreto cuando ya no tiene el escudo de su organización. Participó en la guerra sucia del Estado, convencido de su causa: la defensa de una sociedad democrática y de las víctimas inocentes contra la violencia terrorista. Pero el tiempo ha pasado, no todo salió bien y la justificación es muy lejana, mientras que él ya no puede abandonar el lado oscuro.

El último caso de William Parker

Un amanecer la cabeza de la joven Sarah Evans aparece en medio de una calle concurrida de San Francisco. La ciudad se despierta con horror y la policía encuentra el resto del cuerpo en casa de la víctima: desnudo, arrodillado y con los brazos amarrados a las paredes. El inspector William Parker, especialista en asesinos en serie, lleva un tiempo alejado de sus funciones y retirado del cuerpo tras un caso particularmente traumático, pero la teniente Watson está convencida de que solo él puede ayudarla a desentrañar el misterio de esta muerte macabra. La primera obra del joven autor valenciano Alexandre Escrivà tiene muchos ingredientes para ganarse el favor de los lectores amantes de la novela negra más cinematográfica y con un ritmo vertiginoso.

Cabaret Pompeya

Andreu Martín es uno de los nombres legendarios de la novela negra catalana. Estamos de enhorabuena porque Siruela ha reeditado una de sus obras más emblemáticas: Cabaret Pompeya. Barcelona, 1920, es la época convulsa de las bombas y el pistolerismo. Fernando, Miguel y Víctor se conocen en el Pompeya, uno de los más animados music halls del Paralelo. Fernando es bandoneonista y Miguel y Víctor trabajan en el puerto; los tres tienen veinte años, son alegres, seductores, amigos de la diversión y están dispuestos a comerse el mundo, pero tampoco son ajenos a los ideales políticos que se respiran en el ambiente. Imprescindible.

El ladrón de veranos

Verano de 1935. Clara tiene once años y ha conocido al hombre más fascinante del mundo: Roberto Montenegro, pintor y aristócrata, que acaba de llegar a Deauville, la capital extravagante y frívola de la costa normanda donde se reúnen príncipes y millonarios. Poco se sabe de su pasado y su fortuna tiene orígenes inciertos, aunque los rumores hablan de obras de arte robadas y golpes de tahúr en los casinos. El único que conoce sus secretos de juventud es Gabriel Caron, el tío de Clara, pero los guarda en silencio, fiel a un pacto de amistad establecido entre ambos hombres quince años atrás. Así arranca María Soto su novela El ladrón de veranos, editada por Destino y que ha sido todo un descubrimiento.

El secreto del bosque

Casi nadie conocía el bosque de Moreña como Carolina, por eso descubrió el lugar perfecto para que no la encontraran cuando jugaran al escondite. El día que decidió utilizarlo, desapareció. Nadie volvió a verla jamás. Treinta y seis años después, una violenta tormenta arroja a la playa varios restos humanos. El jefe del Departamento Forense policial de Madrid, y hermano de Carolina, quiere saber si alguno de esos huesos pertenece a la niña perdida. Por eso, envía a Estefanía Román para averiguarlo. Esa es la trama de El secreto del bosque, novela de Daniel Hernández que ha editado la Serie Negra de RBA.