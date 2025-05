La ficha (*)'Septiembre dice'. Drama. Irlanda. 2024. 100 min. Dirección y guion: Ariane Labed. Novela: Daisy Johnson. Música: Molly Nilsson. Fotografía: Balthazar Lab. Intérpretes: Mia Tharia, Pascale Kann, Rakhee Thakrar, Rachel Benaissa, Shane Connellan

Hay películas a las que apetece cantarles el estribillo de aquella copla de Quintero, León y Quiroga que Encarnita Polo y Adolfo Waitzman resucitaron en clave pop: Pepa, no me des tormento. Sucede cuando el tormento no se corresponde a la calidad ni a la profundidad de la película, sino que parece impostado siguiendo la irónica recomendación de Eugenio D’Ors: “Puesto que no podemos ser profundos, seamos oscuros”. Es el caso de esta oscura, pero no profunda, película.

Basándose en la novela Sisters de Daisy Johnson, Ariane Labed, buena actriz de teatro y cine con destacadas participaciones en el llamado Nuevo Cine Griego, también conocido (con fundamento) como Nueva Ola Rara del Cine Griego, a las órdenes de Athina Rachel Tsangari (su trabajo en Attenberg le permitió ganar la veneciana Copa Volpi a la mejor actriz) y de su marido y cabeza del movimiento Yorgos Lanthimos, para seguir actuando en otras películas presuntamente de autor (incluida esa sobrevalorada falsificación llamada The Brutalist), debuta como guionista y directora con esta historia de entrada en la adolescencia, el despertar de la sexualidad y las relaciones autodefensivas y enfermizas entre dos hermanas encerradas en un mundo propio al que su madre tiene tan poco acceso como ellas al mundo real y a su entorno. Las agresiones exteriores se suman a las que se producen dentro del claustrofóbico grupo cerrado. La elección de lo emocionalmente truculento como marca de autor va conduciendo la película a territorios que lindan con lo grotesco en su aproximación a lo gótico.

Haber sido dirigida por Tsangari, Lanthimos, Linklater, Maddin o Corbet parece haberle inspirado. Pero, por desgracia, el talento (dudoso en el caso de algunos de los citados) y la originalidad del llamado cine de autor no son contagiosos. Y todo queda en un intento tan voluntarioso como hueco de presentarse como autora que no teme desafiar oscuridades y complejidades. Es más, que parece complacerse en ellas.