Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha muerto la madrugada de este domingo, a los 80 años, en el Hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde hace varios días, según ha informado su representante a la Academia del Cine. El cómico, nacido el 16 de febrero en 1945 en Zaragoza, había sido atendido en este mismo centro sanitario por problemas respiratorios hace cinco años.

Fernando Esteso alcanzó sus mayores éxitos en los años 70, cuando formó junto a Andrés Pajares uno de los dúos cómicos más populares del cine español con las comedias de Mariano Ozores, en las que se caricaturizaba al español medio de la Transición, anterior a la liberación sexual.

Más de un millón de espectadores vieron en el cine la primera película del dúo, Los bingueros (1979). Esteso procedía de una familia de artistas y era sobrino nieto del actor teatral Luis Esteso y López de Haro.

Debutó siendo un niño en los montajes de sus padres y trabajó como payaso en el circo. Se trasladó a Madrid en 1964 y empezó a hacer teatro, cine, televisión y grabó discos de humor.

Fernando Esteso, que vivía en Valencia, estuvo casado con María José Egea (fallecida en 2003), de la que se separó en 1992 tras 20 años de matrimonio. Fruto del matrimonio nacieron sus hijos Arancha y Fernando José.