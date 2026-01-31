Mondo bizarro

¡Bienvenido a uno de los mejores centros donde relajarse, donde nuestros servicios cubrirán todas sus necesidades y cuando se marche, se habrá convertido en una nueva persona!

Este podría ser el texto publicitario de este lugar, un spa que, en apariencia, funciona como una maquinaria de relojería, ofreciendo a sus clientes todo tipo de cuidados. Para ello cuenta con unos trabajadores que se dejan la piel en el día a día del lugar, todos ellos y ellas comandos por el director del lugar, un hombre metódico, que ha convertido una inesperada herencia en un compromiso con todo aquel que acude a las instalaciones.

Ficha SPA Autor: Erik Svetoft Tapa dura Blanco y negro 324 págs. 30 euros Planeta Cómic

¿Os parece un lugar atractivo al que acudir?

Tal vez si miráis detrás del 'decorado' que ofrece a su clientela, os encontréis con detalles, personas y situaciones que escapan a toda lógica, sumergiéndoos en una realidad bien distinta, que puede conducir a la más absoluta de las locuras.

No hay un principio y final para este relato, y una vez flanqueadas sus puertas, ya nada volverá a ser igual. Conocerás a una pareja que decide acudir para regenerarse en cuerpo y alma, así como un petulante millonario que exige lo mejor durante su estancia, y va a encontrarse con lo violentamente inesperado; un dedicado masajista al que todos sus compañeros hacen el vacío; la peculiar y torpe pareja de técnicos que se enfrentan a una irreparable avería, dejando el caos tras ellos; el amor secreto que una de las encargadas profesa hacia el aparentemente omnipotente director, un tipo que se quebrará ante lo que comienza a suceder a su alrededor; una pareja de acreedores, por llamarlos de alguna manera, que acuden puntualmente para salir del centro con un maletín lleno de dinero…

Y así podría llevarme un buen rato más, ya que el dramatis personae de este cómic es muy amplio, sin haber un protagonista fijo, e iremos saltando de uno a otro, acompañándolos en este surreal viaje a los límites de la cordura.

Su autor, el artista sueco multidisciplinar Erik Svetoft, nos ofrece en esta, su quinta novela gráfica, un intrincado argumento en el que utiliza por primera vez la palabra, ya que hasta ahora, sus anteriores incursiones en el mundo de la viñeta, Limbo, Hakken, Mondo y Domus, eran totalmente mudas.

Si una vez consumida esta obra, primera que llega a nuestro país, os interesa saber más de él, haced una visita a su web , donde podéis disfrutar de un paseo por su personal universo.

Como él mismo explica, su método de trabajo consiste en ir plasmando ideas, situaciones que, una vez unidas, se convierten en un todo, dando como resultado una obra en la que se unen lo naif en lo gráfico, con un salto a de cabeza a ese otro mundo en el que lo inesperado y bizarro son el peculiar caldo que nos da a probar.

Y siguiendo con el símil gastronómico, hay platos para los que es necesario tener un estómago preparado. SPA es uno de ellos, tal vez una obra que no está concebida para todo tipo de lectores, pero en la que una vez que te has sumergido, se convierte en una experiencia totalmente hipnótica, en la que un rictus parecido a una leve sonrisa aparecerá en tu rostro a la vez que un imparable escalofrío recorre tu espinazo.