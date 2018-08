Otra mágica forma de encontrarse con los relatos de Fernando Quiñones

"Encontrarse con la obra de Fernando Quiñones es mágico". Por el exquisito manejo del lenguaje que siempre llevaba por donde quería, por lo costumbrista, por la sencillez, por el personaje, a fin de cuentas... tan activo culturalmente, tan prestigioso -como muestran las distinciones- tan de Cádiz, tan de aquí. Encontrarse con su obra, con sus relatos, es una "mágica oportunidad" afirman cada uno de los lectores que, a partir del próximo miércoles, 29 protagonizarán Las Lecturas Musicales de Fernando Quiñones. Se trata de cinco conocidos del Carnaval de la calle gaditano y del flamenco, que unido a los instrumentos de varios músicos tomarán varios rincones pintorescos de esta ciudad a fin de homenajearlo y recrear su mundo, a través de sus personajes, con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento.

La primera toma de contacto es en un espacio muy recóndito, el patio de la Tía Nina, situado en la calle San José, 66, casi llegando a la calle de la Rosa, donde Koki Sánchez leerá Cuqui acompañada del violín de Emilio Martín. "Es como una plaza muy bonita que no es conocida", explica del escenario seleccionado, que es un patio que se abre al final de un larguísimo pasillo que atraviesa la planta baja de la finca.

Aquí saltará la primera chispa de este evento patrocinado por la Fundación Unicaja, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y la Fundación Municipal de Cutura. "Estamos muy ilusionados el músico y yo, están saliendo cosas muy bonitas en los ensayos", dice esta carnavalera profesora de profesión, que ya tuvo una primera toma de contacto con la obra de Fernando Quiñones que teatralizó para sus alumnos. "Aquello fue especial, incluso vino a vernos su viuda y nos felicitó. Así que recibir ahora esta propuesta ha sido realmente una grata sorpresa".

Igual de entusiasmado se muestra Antonio Alonso, su marido, que es de la chirigota de los Guatifó. "Conocí personalmente a Quiñones y, de hecho, viví un tiempo en el mismo edificio que su viuda, Nadia Consolani, a la que conocimos. Por esto y por lo que supone la obra "de un escritor que murió pronto y en plena madurez, pues pudo haber rematado su obra", Alonso está viviendo este momento con mucha intensidad. "No sé por qué me han llamado a mí que no soy profesional de esto, pero me encanta participar", dice. Y lo hará con el texto de Muerte de un semidiós, junto al contrabajo Chano Moreno, en la Taberna La Manzanilla.

Precisamente la naturalidad de estos protagonistas del carnaval más canalla es lo que se andaba buscando para el encuentro. Una experiencia cultural novedosa, explica el coordinador de la iniciativa, Manuel Iborra, que junto a Juan José Téllez (Centro Andaluz de las Letras), Koe Casas y Gloria Garrastazul, la han impulsado hasta convertirla en realidad. Esta última, además, ha sido la encargada de ilustrar los carteles de cada una de las lecturas.

Andrés Ramírez, conocido por el Showmancero, será el tercero en entrar en escena en el Castillo de Santa Catalina junto al acordeón de Chano Robles. Leerá Nos han dejado solos, un texto al que tratará de imprimir "la sencillez y la naturalidad de su obra, la del propio Quiñones", explica también encantado por haber sido invitado. "De él conocía su obra, no lo conocía personalmente, más allá de verlo por la Caleta", rememora. "Es un personaje que me produce mucha ternura y simpatía y es una alegría participar en este acto público".

Tampoco lo conocía más allá de su obra Ale Leiva, de la chirigota callejera del Perchero. "Había leído sus novelas La canción del pirata, Las mil noches de Hortensia Romero, y ahora, con motivo de esta invitación he descubierto sus relatos". Empezó con el texto que le encomendaron, La siguiriya sin cabeza, que leerá acompañado del saxofón de Daniel Barcia en la sede del Centro Unicaja de Cultura. Y luego enganchó el resto, lo que le ha resultado todo un descubrimiento. "Son relatos muy amenos, con esa forma de escribir tan costumbrista y tan de aquí, con personajes siempre maravillosos".

El último lector no es carnavalero, es flamenco, Felipe Scapachini, y está muy contento por leer El testigo en el mejor entorno para dar vida a un texto de estas características, la Peña La Perla. Le acompañará con su guitarra Javier Cabañas.

Se celebrarán todos los miércoles, desde éste próximo hasta el 26 de septiembre, para así convertirse en los días de reencuentros con los relatos de Fernando Quiñones.